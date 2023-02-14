Когда в Украине отменят фиксированный курс гривны по отношению к доллару – в НБУ назвали факторы

Замглавы НБУ Сергей Николайчук рассказал, что происходит на валютном рынке Украины и назвал условия для отказа от фиксированного курса гривны.

В июле 2022 года Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару США на уровне – 36,6 гривен.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью "Экономической правде" рассказал, при каких условиях Нацбанк готов отказаться от фиксированного курса гривны к доллару.

Так, по его словам, для этого нужна комбинация нескольких факторов. Сейчас режим фиксированного обменного курса актуален и продолжает играть важную роль в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, учитывая существенный разрыв между спросом и предложением на валютном рынке.

"Мы всегда говорили, что фиксация обменного курса – это временное решение. Мы остаемся сторонниками плавающего обменного курса, понятно, что в текущих условиях — "управляемо плавающего", и будем возвращаться к этому режиму, как только для этого будут предпосылки", — сказал он.

Три предпосылки отмены фиксированного курса гривны

Первое и важнейшее условие – появление альтернативного фиксированному курсу номинального якоря для экономики.

"В условиях инфляционного таргетирования это показатель инфляции", – сказал он.

Также важно, чтобы валютный рынок был менее чувствителен к ситуативным факторам. На это направлены усилия по связыванию навеса ликвидности посредством текущих счетов физических лиц, добавил он.

"Третий фактор — лучшее состояние валютного рынка, большая его сбалансированность. Также я бы еще сюда добавил восстановление статуса и действенности учетной ставки как основного монетарного инструмента", — сообщил Николайчук.

Сергей Николайчук также отметил, что переход к плавающему курсу это не ближайшая перспектива, но не исключил того, что у украинцев будут эти предпосылки еще до окончания периода высоких рисков безопасности.

Напомним, ситуация на валютном рынке Украины ухудшается – в НБУ рассказали, что происходит с долларом.

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