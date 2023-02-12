Когда в Украине в этом году произойдет перерасчет пенсий: уточнение Минсоцполитики

Пенсии в Украине пересчитают с 1 марта, как это предусмотрено профильным пенсионным законодательством.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что социальная поддержка и обеспечение своевременной выплаты пенсий, несмотря на сложность в публичных финансах из-за полномасштабной войны, остается приоритетом правительства.

Также читайте Пенсию в Украине теперь можно снять на кассе магазина

Поэтому Минсоцполитики работает над проектом решения, которое в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение Кабинета министров.

"Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", индексация пенсий должна проводиться ежегодно с 1 марта с учетом уровня инфляции и динамики среднего уровня заработной платы в предыдущие три года. Правительство будет осуществлять индексацию вовремя", — говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что благодаря пенсионной реформе в 2023 году каждый пенсионер сможет получать по две выплаты: из Пенсионного фонда и накопительной системы, которую запустят в результате реформы.

Раньше мы объясняли, как оформить социальную помощь вместо пенсии.

Читайте также: