Когда в Украине в этом году произойдет перерасчет пенсий: уточнение Минсоцполитики

Украинские пенсионеры, несмотря на войну, получат повышенные выплаты.
Пенсии в Украине пересчитают с 1 марта, как это предусмотрено профильным пенсионным законодательством.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Отмечается, что социальная поддержка и обеспечение своевременной выплаты пенсий, несмотря на сложность в публичных финансах из-за полномасштабной войны, остается приоритетом правительства.
Поэтому Минсоцполитики работает над проектом решения, которое в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение Кабинета министров.
"Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", индексация пенсий должна проводиться ежегодно с 1 марта с учетом уровня инфляции и динамики среднего уровня заработной платы в предыдущие три года. Правительство будет осуществлять индексацию вовремя", — говорится в сообщении.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что благодаря пенсионной реформе в 2023 году каждый пенсионер сможет получать по две выплаты: из Пенсионного фонда и накопительной системы, которую запустят в результате реформы.
Раньше мы объясняли, как оформить социальную помощь вместо пенсии.
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