Когда врач должен обязательно назначить бесплатное тестирование на коронавирус: ответ Минздрава

Когда врач должен обязательно назначить бесплатное тестирование на коронавирус: ответ Минздрава

Бесплатному тестированию на COVID-19 подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь.

Каждый украинец имеет право на бесплатное ПЦР-тестирование. Семейный врач (с которым подписана декларация) должен предоставить направление, если есть хотя бы минимальное подозрение на коронавирус.

Подробнее об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают, что ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:

Лицам с подозрением COVID-19;

Лицам с признаками других ОРВИ;

Лицам с признаками вирусной пневмонии;

Пациентам с внегоспитальной пневмонией;

Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.

Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2. Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач.

Если врач по разным причинам отказывается предоставить такое направление или у вас нет семейного врача — обращайтесь на горячую линию Минздрава 0 (800) 60-20-19.

Напомним, в ВОЗ заявили, что человечество прошло большую часть пути к преодолению COVID-19. По словам эксперта, в ближайшее время миру не удастся преодолеть коронавирус.

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