Когда врач должен обязательно назначить бесплатное тестирование на коронавирус: ответ Минздрава

Бесплатному тестированию на COVID-19 подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь.
Каждый украинец имеет право на бесплатное ПЦР-тестирование. Семейный врач (с которым подписана декларация) должен предоставить направление, если есть хотя бы минимальное подозрение на коронавирус.
Подробнее об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.
Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают, что ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:
- Лицам с подозрением COVID-19;
- Лицам с признаками других ОРВИ;
- Лицам с признаками вирусной пневмонии;
- Пациентам с внегоспитальной пневмонией;
- Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.
Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2. Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач.
Если врач по разным причинам отказывается предоставить такое направление или у вас нет семейного врача — обращайтесь на горячую линию Минздрава 0 (800) 60-20-19.
Напомним, в ВОЗ заявили, что человечество прошло большую часть пути к преодолению COVID-19. По словам эксперта, в ближайшее время миру не удастся преодолеть коронавирус.