Кого ищут работодатели: наиболее востребованы специалисты на украинском рынке труда

Наиболее востребованы специалисты на украинском рынке труда

В начале этого года на украинском рынке труда сложилась благоприятная для соискателей ситуация: работодатели стали гораздо активнее искать специалистов, чем сами работники готовы предлагать свои услуги. В Государственной службе занятости назвали те профессии, где больше всего ощущается

Топ-5 наиболее дефицитных рабочих и педагогических профессий

Лидерами по уровню спроса, превышающему предложение, стали специалисты в сфере технического обслуживания и образования:

Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Эти специалисты отвечают за монтаж, эксплуатацию и бесперебойную работу электрического оборудования. В настоящее время работодателям не хватает более 1,2 тысяч таких работников. Ассистенты учителей. Особенно остро ощущается дефицит тех, кто работает с детьми с особыми образовательными потребностями. Спрос на них почти на тысячу вакансий превышает количество желающих. Слесари-сантехники. Они занимаются монтажом, ремонтом и обслуживанием систем отопления, водоснабжения, канализации и газоснабжения. Нехватка этих специалистов составляет более 900 человек. Слесари-ремонтники. Их обязанности включают в себя обслуживание, диагностику и ремонт различных механизмов и оборудования. На рынке труда таких специалистов не хватает более 850-ти. Помощники воспитателя учреждения дошкольного образования. Эти педагоги помогают воспитателям обеспечивать всестороннее развитие детей. Дефицит кадров в данной сфере составляет 639 специалистов.

Другие востребованные специальности

Кроме пятерки лидеров, работодатели активно ищут работников и в других областях, где предложение значительно отстает от потребностей:

Официанты. Нехватка кадров составляет почти 600 вакансий.

Операторы станков по программному управлению. Недостает более 500 специалистов.

Инспекторы пенитенциарной системы. Спрос превышает предложение почти 500 вакансий.

Слесари аварийно-восстановительных работ. Дефицит составляет 465 специалистов.

Токари. Недостает 442 специалистов.

Вакансии, которые игнорируют искатели

Служба занятости также отмечает наличие вакансий, на которые редко отзываются украинцы, хотя предложения существуют. К таким необычным профессиям относятся: строитель кораблей, редактор карт, киновед, танцор в ночном клубе и сборщик денег из торговых автоматов и турникетов.

Интересно, что, по аналитике OLX Работа за 2025 год, меньше всего отзывов от поисковиков собрали вакансии в сферах недвижимости, розничной торговли и производства. Кроме того, в «топ» сфер с наименьшим количеством отзывов снова попала работа за границей.