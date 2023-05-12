Кого ищут работодатели в Украине и кому готовы платить до 70 тысяч грн

Без лишних усилий найти работу в условиях войны могут водители, продавцы и строители.

В мае 2023 года на Едином портале вакансий зарегистрировано более 184 тысяч вакансий, из которых 36 тысяч - от Государственной службы занятости.

Об этом сообщает пресс-служба госструктуры.

В профессиональном разрезе больше всего вакансий подается в службу занятости работодателями для трудоустройства квалифицированных рабочих с инструментом — 22% всех представленных вакансий, рабочих по обслуживанию оборудования и машин — 17%, профессионалов — 15%, работников сферы торговли и услуг — 13%.

Наибольший спрос у работодателей наблюдается у квалифицированных работников рабочих профессий. Однако среди зарегистрированных безработных 43% имеют высшее образование, а в некоторых крупных городах таких безработных до 60% и более.

Наиболее популярные профессии:

водитель (1752 вакансии)

швея (1 548 вакансий)

продавец продовольственных/непродовольственных товаров (1169 вакансий)

повар (827 вакансий)

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (509 вакансий)

электрогазосварщик (346 вакансий)

слесарь по ремонту колесных транспортных средств (333 вакансии)

токарь (301 вакансия)

слесарь-сантехник (298 вакансий)

тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства (296 вакансий)

По состоянию на 10 мая 2023 года средний размер заработной платы в вакансиях, представленных в службу занятости, составлял:

работникам сферы торговли и услуг предлагают 12 тысяч грн

квалифицированным рабочим сельского и лесного хозяйств – 8 тысяч грн

квалифицированным рабочим с инструментом – 11 тысяч грн

рабочим по обслуживанию оборудования и машин — 12 тысяч грн

литейщик металлов и сплавов — 70 тысяч грн

слесарь-инструментальщик — 60 тысяч грн

кузнец на молотах и прессах — 50 тысяч грн

слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов и машин — 50 тысяч грн

водитель — 50 тысяч грн

машинист бульдозера — 46 тысяч грн

повар — 45 тысяч грн

тракторист — 43 тысяч грн

токарь — 40 тысяч грн

Ранее в НБУ сообщили, что уровень средней номинальной зарплаты в Украине в этом году вырастет на 21,9%, а реальной, то есть с учетом инфляции, — на 3,7%. Как прогнозирует НБУ, в 2023 году зарплаты украинцев повысятся благодаря дальнейшей адаптации бизнес-сектора к работе в условиях высоких рисков. Также на уровень зарплат будет оказывать влияние мягкая фискальная политика. В дальнейшем основным фактором станет повышение спроса на рабочую силу в условиях ускорения экономического роста.

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