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Кого ищут работодатели в Украине и кому готовы платить до 70 тысяч грн

Кого ищут работодатели в Украине и кому готовы платить до 70 тысяч грн

Рынок труда в Украине возобновляется / Фото: pixabay.com

Без лишних усилий найти работу в условиях войны могут водители, продавцы и строители.

В мае 2023 года на Едином портале вакансий зарегистрировано более 184 тысяч вакансий, из которых 36 тысяч - от Государственной службы занятости.

Об этом сообщает пресс-служба госструктуры.

В профессиональном разрезе больше всего вакансий подается в службу занятости работодателями для трудоустройства квалифицированных рабочих с инструментом — 22% всех представленных вакансий, рабочих по обслуживанию оборудования и машин — 17%, профессионалов — 15%, работников сферы торговли и услуг — 13%.

Наибольший спрос у работодателей наблюдается у квалифицированных работников рабочих профессий. Однако среди зарегистрированных безработных 43% имеют высшее образование, а в некоторых крупных городах таких безработных до 60% и более.

Наиболее популярные профессии:

  • водитель (1752 вакансии)
  • швея (1 548 вакансий)
  • продавец продовольственных/непродовольственных товаров (1169 вакансий)
  • повар (827 вакансий)
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (509 вакансий)
  • электрогазосварщик (346 вакансий)
  • слесарь по ремонту колесных транспортных средств (333 вакансии)
  • токарь (301 вакансия)
  • слесарь-сантехник (298 вакансий)
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства (296 вакансий)

По состоянию на 10 мая 2023 года средний размер заработной платы в вакансиях, представленных в службу занятости, составлял:

  • работникам сферы торговли и услуг предлагают 12 тысяч грн
  • квалифицированным рабочим сельского и лесного хозяйств – 8 тысяч грн
  • квалифицированным рабочим с инструментом – 11 тысяч грн
  • рабочим по обслуживанию оборудования и машин — 12 тысяч грн
  • литейщик металлов и сплавов — 70 тысяч грн
  • слесарь-инструментальщик — 60 тысяч грн
  • кузнец на молотах и прессах — 50 тысяч грн
  • слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов и машин — 50 тысяч грн
  • водитель — 50 тысяч грн
  • машинист бульдозера — 46 тысяч грн
  • повар — 45 тысяч грн
  • тракторист — 43 тысяч грн
  • токарь — 40 тысяч грн

Ранее в НБУ сообщили, что уровень средней номинальной зарплаты в Украине в этом году вырастет на 21,9%, а реальной, то есть с учетом инфляции, — на 3,7%. Как прогнозирует НБУ, в 2023 году зарплаты украинцев повысятся благодаря дальнейшей адаптации бизнес-сектора к работе в условиях высоких рисков. Также на уровень зарплат будет оказывать влияние мягкая фискальная политика. В дальнейшем основным фактором станет повышение спроса на рабочую силу в условиях ускорения экономического роста.

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