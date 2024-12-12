Кого коснется уменьшения лимитов на банковские переводы – рассказали в НБУ

Изменения ощутят только те, кто избегает легальных правил, а для большинства клиентов все останется без изменений.

Семь крупных украинских банков в ближайшее время планируют подписать меморандум, предусматривающий усиление ограничений на переводы с карты на карту.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, документ вызвал много вопросов среди клиентов, но существенные изменения будут касаться только отдельной категории пользователей.

Кого коснутся изменения?

Лимиты, указанные в Меморандуме, касаются клиентов, не предоставивших никаких документов о своих доходах. Это около 1% всей клиентской базы банков. Эта категория часто вовлечена в схемы с "дропами" — финансовых махинаций, которые используются для незаконной деятельности.

"Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или же можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние для вас вообще ничего не изменится", — пояснил Пышный.

Волонтеры и дальше смогут осуществлять свои платежи без ограничений, предоставляя стандартный перечень документов для подтверждения деятельности. Никаких жалоб на ограничения со стороны волонтерских организаций с октября не поступало.

Кроме того, по словам Андрея Пышного, клиентам не нужно обновлять данные или приносить дополнительные справки.

"Взаимодействие с банками продолжается в стандартном режиме. Меморандум не предусматривает предоставление каких-либо дополнительных справок или обновления данных клиентами", – подчеркивает глава НБУ.

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Зачем это нужно?

Как пояснил Андрей Пышный, меморандум направлен на борьбу с теневой экономикой, уклонением от налогов и финансированием незаконной деятельности. Это шаг к тому, чтобы платежная инфраструктура использовалась только для легальных целей, и для снятия временных лимитов на P2P переводы, введенных в октябре.

Напомним, что кроме ограничения переводов с карты на карту, банки готовят проверки для ФЛП. Кроме того, на этапе открытия счета частного лица или ФЛП клиенту будут устанавливать одну из трех категорий риска.