Комиссия при обмене валюты: в Нацбанке разъяснили, когда она противоправна

Обменники и банки не имеют права требовать комиссию при обмене банкнот, имеющих незначительные повреждения.

При обмене валюты в банках или обменных пунктах наличие на купюрах незначительных повреждений не может являться основанием для выплаты комиссионного вознаграждения.

Об этом сообщили в субботу, 10 июня, в разъяснении НБУ.

“Уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, и не имеют признаков износа или приобрели во время обращения один или несколько признаков незначительного износа”, - говорится в сообщении.

К признакам незначительного износа относятся:

локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;

отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 кв. мм;

пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм;

надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм;

отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук, диаметром не более 1 мм каждый.

Такие купюры, независимо от их года выпуска, банки и обменники должны принимать.

Банкноты иностранных государств, которые во время обращения значительно износились или имеют значительные повреждения, согласно Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине №103, принимаются в кассах банков на инкассо на условиях, определяемых банком вместе с банком-корреспондентом.

"Обращаем внимание, что комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки в соответствии со статьей 47 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" взимают согласно установленным им тарифам, информация о которых должна быть размещена в доступном для клиента месте. Учитывая существенное усложнение логистических путей во время полномасштабной войны и связанный с этим рост прямых затрат банков на осуществление такой передачи валюты для обмена, уполномоченные учреждения постепенно увеличивают комиссии по операциям инкассо. Клиенты могут выбрать учреждение, комиссия которого ниже”, — говорится в сообщении.

Комиссия возможна при обмене:

банкнот иностранных государств, приобретших при обращении признаков износа, превышающих незначительные;

банкнот иностранных государств, подвергшихся в момент обращения одного или нескольких признаков значительного износа/повреждения;

разорванных (разрезанных) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным исходным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты с общими загрязнениями, включая бумаги, вызывающие люминесценцию, в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, старые (поврежденные в результате длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

имеют явные типографские недостатки;

банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

В Нацбанке призывают в случае нарушений, в частности, отказа принимать без комиссии банкноты с незначительными повреждениями, жаловаться на номер телефона 0 800 505 240.

Напомним, некоторые финучреждения предлагают клиентам сдавать купюры с незначительной потертостью и надписями с дисконтом в 10-15%.

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