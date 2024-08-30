Комитет Рады поддержал обновленный проект о повышении налогов: что изменилось

Правительство предлагает ввести военный сбор на зарплаты в размере 5% и 1% от дохода для всех предприятий страны.

Комитет Рады по вопросам финансов поддержал обновленную версию законопроекта №11416-д о повышении налогов и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении.

Об этом сообщили глава комитета Даниил Гетманцев и заместитель главы комитета Ярослав Железняк.

В частности, доработанный законопроект предусматривает:

повышение ставки военного сбора от 1,5 до 5%

установление военного сбора в размере 1% от дохода для ФЛП — плательщиков единого налога ІІІ группы

установление военного сбора для ФЛП — плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной зарплаты

Документ определяет, что установленные особенности налогообложения военным сбором будут действовать до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение.

Проект предлагает установить ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

В проекте оставили ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль для розничной торговли горючим.

Напомним, правительство Украины размышляет над увеличением поступлений в бюджет. Ранее там заявили, что альтернативы повышению налогов не существует.

Также причину повышения налогов в Украине объяснили и МВФ.

Верховная Рада не будет голосовать за законопроект о повышении ряда налогов до сентября, а сам концепт документа изменился.

Правительство хочет увеличить налоги и вывести из тени доходы людей, которые получают зарплату «в конвертах»

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