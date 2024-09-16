Комитет Рады согласовал законопроект о повышении налогов: чего ждать бизнесу

В случае положительного принятия эти изменения будут внедряться задним числом от 1 октября.
В понедельник, 16 сентября, налоговый Комитет ВРУ принял повторную первую версию законопроекта о повышении налогов №11416-д.
Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
По его словам, "ЗА" – 19, воздержалось – 3, против – 1.
Текст предполагает:
- повышение военного сбора с 1,5% до 5%
- увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП
- авансовые взносы на АЗС
- 1% на всех форм ФЛП 3-й группы
- 25% прибыли на финучреждения
- помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования)
- 50% налог на прибыль банков в 2024 году.
Железняк отметил, что в случае положительного принятия эти изменения будут внедряться задним числом от 1 октября.
"Таким образом, на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд грн в 2024 и 137 млрд грн — в следующем. Голосование в первом чтении уже в ближайшие дни", — добавил нардеп.
Напомним, 13 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год.
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