Комитет Рады согласовал законопроект о повышении налогов: чего ждать бизнесу

В случае положительного принятия эти изменения будут внедряться задним числом от 1 октября.

В понедельник, 16 сентября, налоговый Комитет ВРУ принял повторную первую версию законопроекта о повышении налогов №11416-д.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, "ЗА" – 19, воздержалось – 3, против – 1.

Текст предполагает:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%

увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП

авансовые взносы на АЗС

1% на всех форм ФЛП 3-й группы

25% прибыли на финучреждения

помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования)

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

Железняк отметил, что в случае положительного принятия эти изменения будут внедряться задним числом от 1 октября.

"Таким образом, на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд грн в 2024 и 137 млрд грн — в следующем. Голосование в первом чтении уже в ближайшие дни", — добавил нардеп.

Напомним, 13 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год.

Налоги будут поднимать! Экономика в тени, есть проблемы на таможне, поэтому стране нужны деньги! - эксперт-экономист

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