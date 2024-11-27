Комитет ВР поддержал повышение акцизов на сигареты: насколько увеличатся расходы курильщиков

С начала нового года цена пачки сигарет увеличится на 40 грн.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал в целом правительственный законопроект №11090 об увеличении акцизов на сигареты. Законодательную инициативу поддержали 18 членов комитета, лишь один воздержался "из-за изменчивой позиции Минфина".

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк, который, собственно, не голосовал.

Законопроект, в частности, предусматривает постепенный рост в течение четырех лет размеров ставок акцизного сбора на табачные изделия, учитывая минимальный уровень, определенный Директивой Евросоюза 2011/64.

"Акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне. Сами ставки в таблице. Фактически с нового года сигареты будут на 40 грн дороже стоить", – отметил нардеп.

Увеличение акциза на табачные изделия / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Ожидается, что в следующем году закон позволит пополнить бюджет дополнительно на 20 млрд грн.

Напомним, в Украине с января изменился внешний вид сигарет. По новым правилам 65% пачки должно занимать предупреждение о вреде курения.

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