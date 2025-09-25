Коммуналка "съедает" зарплату: как экономить на свете в октябре и платить втрое меньше

Электроэнергия / © ТСН

Стоимость электроэнергии является одной из самых больших статей расходов для многих украинских семей. Сейчас бытовые потребители продолжают платить 4,32 гривны за каждый киловатт-час, и эта цена останется неизменной в течение октября.

Однако, как отмечают эксперты, грамотное использование тарифов и льгот может значительно сэкономить на коммунальных платежах.

Ночной тариф: как платить всего 1,73 гривны

Одним из самых эффективных способов сократить расходы на свет является переход на ночной тариф. Для этого необходимо установить специальный двухзонный или трёхзонный счетчик.

При использовании двухзонного счетчика электроэнергия в ночные часы, а именно после 23:00 и до 7:00 утра, обойдется вдвое дешевле — 2,16 гривны. Это позволяет значительно уменьшить платежку, если перенести работу энергоемких приборов, таких как стиральные или посудомоечные машины, на ночное время.

Еще большую экономию дает трехзонный счетчик. За ним в ночной период (с 23:00 до 7:00) свет будет стоить всего 1,73 гривны за киловатт-час. Однако важно помнить, что в пиковые часы (с 8:00 до 11:00 утра и с 20:00 до 22:00 вечера) придется платить по самому дорогому тарифу — 6,48 гривны за один киловатт-час.

Льготы на свет: имеющие право на скидку до 100%

На величину платежек могут повлиять льготы, на которые имеют право отдельные категории граждан, а размер скидки может составлять от 25 до 100%.

В частности, право на скидки имеют лица с инвалидностью, участники боевых действий, а также проживающие в селах пенсионеры.

Для многодетных семей, воспитывающих троих и более потомков, действуют особые условия. Они могут сократить расходы на свет на 50%, если среднемесячный доход в расчете на одного человека меньше 4 240 гривен.

Пока стоимость электроэнергии зафиксирована до конца октября, но эксперты советуют не медлить с переходом на ночной тариф или оформлением льгот, чтобы снизить расходы на коммунальные услуги уже в ближайшие месяцы.

Напомним, Кабинет Министров Украины в проекте государственного бюджета на 2026 год предлагает повысить минимальную зарплату и прожиточный минимум. Зарплату могут увеличить от 8 000 до 8 600 грн, а прожиточный минимум с 1 января 2026 года — от 2 920 до 3 209 грн.