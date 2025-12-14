Коммуналка в Украине дорожает: за что платят украинцы в 2025 году и больше всего бьет по кошельку

Платёжки под контролем, но не все / © ТСН.ua

Рост цен в Украине замедлился, но платежи за коммунальные услуги продолжают расти. Более всего это ощутимо в стоимости жилищно-сервисных услуг, которые напрямую влияют на бюджет семей.

Об этом говорится в материале napensii со ссылкой на данные Госстата, свидетельствующие, что в ноябре 2025 года уровень инфляции в Украине упал до 9,3% против 10,9% в октябре, однако тарифы за год все равно показали рост.

Тарифы-2025: что подорожало, а осталось без изменений

Несмотря на замедление общей инфляции тарифы на коммунальные услуги за последний год выросли на 2,3%.

Существеннее всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами и обслуживанию придомовых территорий.

Цены на газ, отопление и электроэнергию для населения остаются зафиксированными правительством.

Что подорожало больше всего

Наибольший скачок наблюдается в сфере управления многоквартирными домами — +10,9%. Также выросли расходы на:

уборка мусора — +6,3%,

содержание и ремонт жилья — +3,2%,

водоснабжение — +0,7%,

канализацию — +0,6%.

В то же время, ряд ключевых услуг сохранил старые тарифы. Речь идет об электроэнергии, природном газе, горячей воде и отоплении.

Кабмин продлил действие специальных обязанностей на рынке газа до 31 марта 2026 года. Это означает, что цена для населения останется на уровне 7420 грн за 1000 кубометров с НДС.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что фиксированные тарифы распространяются также на бюджетные учреждения, что гарантирует стабильность расходов на коммунальные услуги для организаций и домохозяйств.

