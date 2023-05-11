Коммуналка в Украине: какие услуги подорожали больше всего

В Украине выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. С апреля 2022 года по апрель 2023 года общее подорожание составило 4%. Больше всего выросли тарифы на содержание и ремонт жилья – на 20,6%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным ведомства, уборка мусора выросла в стоимости на 17%.

Дальше идут:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,8%

водоснабжение – на 0,8%

канализация – на 0,7%

В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась:

электроэнергия

горячая вода и отопление

А природный газ вообще подешевел. Снижение расценок составило 0,4%.

Ранее Госстат сообщил, что потребительские цены в Украине по итогам апреля 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 17,9%. Но это гораздо меньше, чем годовая инфляция, которая в прошлом месяце была зафиксирована на уровне 21,3%.

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