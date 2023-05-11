Коммуналка в Украине: какие услуги подорожали больше всего

Значительно подорожала уборка мусора.
В Украине выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. С апреля 2022 года по апрель 2023 года общее подорожание составило 4%. Больше всего выросли тарифы на содержание и ремонт жилья – на 20,6%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
По данным ведомства, уборка мусора выросла в стоимости на 17%.
Дальше идут:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,8%
- водоснабжение – на 0,8%
- канализация – на 0,7%
В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась:
- электроэнергия
- горячая вода и отопление
А природный газ вообще подешевел. Снижение расценок составило 0,4%.
Ранее Госстат сообщил, что потребительские цены в Украине по итогам апреля 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 17,9%. Но это гораздо меньше, чем годовая инфляция, которая в прошлом месяце была зафиксирована на уровне 21,3%.
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