Коммуналка в Украине: какие услуги подорожали больше всего

Больше всего выросли тарифы на электроэнергию.

В течение года (с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года), коммуналка в Украине подорожала на 13,2%.

Об этом свидетельствует статистика Госстата.

По данным госструктуры, самый большой рост произошел в тарифе на электроэнергию. Эта услуга подорожала для населения почти на 70%. Остальные коммунальные услуги также подорожали, но не существенно.

Например, уборка мусора – на 9,9%. А за содержание и ремонт жилья граждане теперь платят на 5,5% больше.

Услуги управления многоквартирными домами подорожали на 2,7%. Немного подорожали:

водоснабжение — на 0,8%

канализация — на 0,7%

В то же время, стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление подешевели на 0,2%.

Напомним, украинцам возвращают деньги за одну из коммунальных услуг: как это сделать – читайте в новости.

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