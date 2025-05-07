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Коммуналка — вдвое дешевле: кто из украинцев имеет право на 50% скидку
Оформление льготы позволит существенно сэкономить.
Украинские граждане, лишившиеся близких на войне, имеют право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. В мае 2025 можно подать заявление на оформление льгот.
Об этом сообщает портал государственных услуг «Действие».
Право на помощь предусмотрено частью 5 статьи 12 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Согласно ему, льготой могут воспользоваться:
родители военнослужащего;
один из супругов;
несовершеннолетние дети;
совершеннолетние дети с инвалидностью с детства;
другие иждивенцы, имеющие право на пенсию в связи с гибелью.
Таким лицам предоставляется скидка на:
пользование жильем (оплата квартирной платы);
жилищно-коммунальные услуги (вода, газ, электроэнергия, отопление) — независимо от формы собственности жилья в пределах установленных норм.
Для оформления льгот необходимо обратиться в структурное подразделение по соцзащите по месту жительства. С собой нужно иметь:
документы, подтверждающие гибель или смерть военного;
свидетельство о смерти;
документы о родственных связях (свидетельство о браке, рождении и т.п.);
заключение судмедэкспертизы;
постановление о причинах гибели;
справки на роль военного в АТО/ООС либо в защите от вооруженной злости РФ.
В некоторых случаях в льготе могут отказать. Основанием является отсутствие заявителя в Едином государственном реестре лиц, имеющих право на льготы или превышение среднемесячного дохода семьи, если льготы предоставляются с учетом дохода.
Напомним, в Украине с окончанием отопительного сезона будет пересмотрен список получателей субсидий. В большинстве случаев процесс будет осуществляться автоматически, но существуют и исключения.