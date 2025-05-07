Украинские семьи павших воинов могут оформить скидку на оплату коммунальных услуг. / © Фото из открытых источников

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Украинские граждане, лишившиеся близких на войне, имеют право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. В мае 2025 можно подать заявление на оформление льгот.

Об этом сообщает портал государственных услуг «Действие».

Право на помощь предусмотрено частью 5 статьи 12 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Согласно ему, льготой могут воспользоваться:

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родители военнослужащего;

один из супругов;

несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети с инвалидностью с детства;

другие иждивенцы, имеющие право на пенсию в связи с гибелью.

Таким лицам предоставляется скидка на:

пользование жильем (оплата квартирной платы);

жилищно-коммунальные услуги (вода, газ, электроэнергия, отопление) — независимо от формы собственности жилья в пределах установленных норм.

Для оформления льгот необходимо обратиться в структурное подразделение по соцзащите по месту жительства. С собой нужно иметь:

документы, подтверждающие гибель или смерть военного;

свидетельство о смерти;

документы о родственных связях (свидетельство о браке, рождении и т.п.);

заключение судмедэкспертизы;

постановление о причинах гибели;

справки на роль военного в АТО/ООС либо в защите от вооруженной злости РФ.

В некоторых случаях в льготе могут отказать. Основанием является отсутствие заявителя в Едином государственном реестре лиц, имеющих право на льготы или превышение среднемесячного дохода семьи, если льготы предоставляются с учетом дохода.

Напомним, в Украине с окончанием отопительного сезона будет пересмотрен список получателей субсидий. В большинстве случаев процесс будет осуществляться автоматически, но существуют и исключения.

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