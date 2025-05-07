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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Коммуналка — вдвое дешевле: кто из украинцев имеет право на 50% скидку

Оформление льготы позволит существенно сэкономить.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Украинские семьи павших воинов могут оформить скидку на оплату коммунальных услуг.

Украинские семьи павших воинов могут оформить скидку на оплату коммунальных услуг. / © Фото из открытых источников

Украинские граждане, лишившиеся близких на войне, имеют право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. В мае 2025 можно подать заявление на оформление льгот.

Об этом сообщает портал государственных услуг «Действие».

Право на помощь предусмотрено частью 5 статьи 12 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Согласно ему, льготой могут воспользоваться:

  • родители военнослужащего;

  • один из супругов;

  • несовершеннолетние дети;

  • совершеннолетние дети с инвалидностью с детства;

  • другие иждивенцы, имеющие право на пенсию в связи с гибелью.

Таким лицам предоставляется скидка на:

  • пользование жильем (оплата квартирной платы);

  • жилищно-коммунальные услуги (вода, газ, электроэнергия, отопление) — независимо от формы собственности жилья в пределах установленных норм.

Для оформления льгот необходимо обратиться в структурное подразделение по соцзащите по месту жительства. С собой нужно иметь:

  • документы, подтверждающие гибель или смерть военного;

  • свидетельство о смерти;

  • документы о родственных связях (свидетельство о браке, рождении и т.п.);

  • заключение судмедэкспертизы;

  • постановление о причинах гибели;

  • справки на роль военного в АТО/ООС либо в защите от вооруженной злости РФ.

В некоторых случаях в льготе могут отказать. Основанием является отсутствие заявителя в Едином государственном реестре лиц, имеющих право на льготы или превышение среднемесячного дохода семьи, если льготы предоставляются с учетом дохода.

Напомним, в Украине с окончанием отопительного сезона будет пересмотрен список получателей субсидий. В большинстве случаев процесс будет осуществляться автоматически, но существуют и исключения.

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