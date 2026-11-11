Коммуналка во время блэкаутов: за что украинцы могут платить меньше

Украинцы могут платить меньше за коммуналку

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Украинцы имеют право требовать перерасчет платежей за коммунальные услуги, если из-за блэкаутов или аварий тепло, горячая или холодная вода не подавались или имели ненадлежащее качество.

Об этом сообщил профильный адвокат Вадим Чунжин, пишет «Обозреватель».

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«Важно, что сам факт отключения электроэнергии еще не означает автоматического уменьшения всех коммунальных платежей. Основанием для перерасчета является само непредоставление услуги, ее предоставление не в полном объеме или несоответствие качества установленным требованиям», — объяснил он.

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За какие коммунальные услуги можно платить меньше

Правила предусматривают возможность перерасчета стоимости нескольких основных коммунальных услуг. В первую очередь речь идет об отоплении, поставках горячей и холодной воды, а также водоотводе.

В жилых помещениях нормативная температура воздуха в отопительный сезон должна составлять не менее 18 °C. Если по причине недостаточного теплоснабжения температура в квартире опускается ниже этого показателя, потребитель может претендовать на уменьшение платы.

Размер перерасчета зависит от того, насколько фактические показатели отличаются от установленной нормы.

В приведенных расчетах предусмотрены следующие коэффициенты:

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отклонение на 10% — коэффициент 0,1

отклонение на 11-19% — коэффициент 0,2

отклонение на 20% и более — коэффициент 0,3

Еще одна услуга, за которую можно потребовать перерасчет, — горячее водоснабжение. Температура воды в точке водоразбора в соответствии с приведенными нормативами должна составлять от 50 до 75 °C. Если фактическая температура ниже, стоимость услуги должна уменьшаться в зависимости от величины отклонения:

на 5 °C — коэффициент уменьшения 0,1

на 6-10 °C — коэффициент 0,2

на 11-19 °C — коэффициент 0,3

Как подтвердить основания для пересчета

Потребителям рекомендуют фиксировать в письменном виде дни и часы, когда услуга не предоставлялась или ухудшалось ее качество. Кроме того, необходимо сохранять акты-претензии, подписанные представителем поставщика или соседями, копии заявлений и обращений до тех пор, пока исполнитель услуг не произведет перерасчет платежки.

Коммуналка в Украине 2026 — последние новости

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НКРЭКУ приняла решение освободить от платы за доставку газа владельцев частных домов и квартир, чье жилье потерпело разрушения из-за войны и стало непригодным для безопасного газоснабжения. Новые правила решают давнюю проблему, когда людям приходилось платить за транспортировку по прошлогодним объемам даже при полном отсутствии использования ресурса.

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Кроме этого, владельцев разрушенных домов освободили от обязанности ежемесячно передавать показатели счетчиков, а также от затрат на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоэтажках. Все льготы будут действовать в течение всего периода, пока в доме нет возможности безопасно пользоваться газом.

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