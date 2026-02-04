Коммуналку пересчитают: как компенсируют отсутствие тепла и воды в январе

Правительство поручило коммунальщикам списать начисления за неоказанные услуги / © 24 канал

Реклама

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила обеспечить строгий контроль за соблюдением решения правительства о справедливой оплате за жилищно-коммунальные услуги. Перерасчет за непредоставленные услуги касается трех ключевых направлений: централизованного водоснабжения, теплоснабжения и вывоза бытовых отходов.

О результатах совещания с представителями контролирующих органов премьер сообщила в своем Telegram-канале.

Как будет происходить процедура пересчета

Поставщики услуг и коммунальные предприятия обязаны произвести перерасчет самостоятельно, без участия граждан.

Реклама

"Это должно произойти автоматически за период с 1 января, без дополнительных заявлений от людей", — подчеркнула Свириденко.

Это значит, что людям не нужно стоять в очередях в абонентские отделы или писать дополнительные письменные заявления, чтобы доказать факт отсутствия услуги.

Процесс должен произойти автоматически и охватить период с 1 января текущего года. Откорректированные суммы, соответствующие реальному объему предоставленных услуг, потребители увидят в своих платежах уже в феврале, когда придет время оплаты за предыдущий месяц.

Контроль соблюдения прав потребителей

Государство усиливает надзор за работой коммунальщиков, чтобы избежать случаев, когда людям поступают счета за полный месяц, несмотря на длительные отключения. Юлия Свириденко поручила Госпродпотребслужбе, которую возглавляет Сергей Ткачук, мгновенно реагировать на каждую жалобу о нарушении прав потребителей.

Реклама

Напомним, из-за войны тысячи украинских квартир остаются пустыми, но платежки за коммунальные услуги поступают. Эксперты объяснили, какие платежи обязательны даже тогда, когда квартира пустая, а собственник за границей или в ВСУ.