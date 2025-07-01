МВФ / © Associated Press

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Украинские тарифы для населения все еще далеки от рыночных. Однако рост тарифов не должен оставить без защиты уязвимые домохозяйства.

Об этом говорится в меморандуме МВФ.

По данным МВФ, хотя тарифы на электроэнергию для населения повысили в 2023 и 2024 годах очень низкого уровня, тарифы на отопление и горячее водоснабжение остаются под действием ценовых мораториев с начала войны.

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«Несмотря на эти повышения, цены на электроэнергию для населения, по оценке ОЭСР (2025), составляют около половины уровня цен для малого бизнеса в Киеве, тогда как цены на газ для населения покрывают примерно 50% расходов на основе рыночных цен на газ», — говорится в документе.

Поэтому Украине необходим план по созданию устойчивого сектора в послевоенный период, в котором тарифы на коммунальные услуги будут соответствовать уровню окупаемости расходов и будет внедрена новая методика расчета тарифов с учетом социальных факторов, считают в МВФ.

Повышение тарифов поможет восстановить рентабельность потребительского сегмента энергетики, облегчить долговую нагрузку в отдельных его частях и будет стимулировать конкуренцию на оптовом и розничном рынках энергии, а также будет мотивировать меры по повышению энергоэффективности.

Напомним, в НБУ сообщили, что тарифы на коммунальные услуги останутся неизменными в 2025 году. Однако с 2026 года ожидается постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.

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