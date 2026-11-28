Коммуналка

Реклама

В третьем квартале 2026 украинцы оплатили жилищно-коммунальные услуги 51 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Реклама

В то же время, общая задолженность населения за коммуналку превысила 101 млрд грн.

Реклама

По информации Госстата, самые большие долги накопились за поставку тепловой энергии и горячей воды — 31,4 млрд грн. Задолженность за поставку и распределение природного газа составила 27,6 млрд грн, а за электроэнергию — 16,6 млрд грн.

Также украинцы задолжали 11,9 млрд грн за централизованное водоснабжение и водоотвод. Долги за управление многоквартирными домами достигли 10,3 млрд грн, а за управление бытовыми отходами — 3,6 млрд грн.

Ранее сообщалось, что украинцам напомнили о важном сроке передачи показателей счетчиков электроэнергии.

Мы ранее информировали, что, несмотря на относительно умеренный общий рост коммунальных тарифов за год, самый большой ценовой скачок пришелся на водоснабжение и водоотвод.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров