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Коммунальные долги в Украине достигли астрономической суммы: какая услуга больше опустошает кошельки
Общая задолженность населения за коммуналку продолжает расти.
В третьем квартале 2026 украинцы оплатили жилищно-коммунальные услуги 51 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В то же время, общая задолженность населения за коммуналку превысила 101 млрд грн.
По информации Госстата, самые большие долги накопились за поставку тепловой энергии и горячей воды — 31,4 млрд грн. Задолженность за поставку и распределение природного газа составила 27,6 млрд грн, а за электроэнергию — 16,6 млрд грн.
Также украинцы задолжали 11,9 млрд грн за централизованное водоснабжение и водоотвод. Долги за управление многоквартирными домами достигли 10,3 млрд грн, а за управление бытовыми отходами — 3,6 млрд грн.
Ранее сообщалось, что украинцам напомнили о важном сроке передачи показателей счетчиков электроэнергии.
Мы ранее информировали, что, несмотря на относительно умеренный общий рост коммунальных тарифов за год, самый большой ценовой скачок пришелся на водоснабжение и водоотвод.