Коммунальные тарифы-2025: изменится ли стоимость электроэнергии, газа и воды

Правительство Украины заверило, что тарифы на коммунальные услуги не изменятся в ближайшее время. Премьер-министр Денис Шмигаль 4 марта заявил, что цены на газ, свет и воду остаются стабильными до конца апреля 2025 года. Следует ли ожидать изменений в будущем?

По меньшей мере, до конца отопительного сезона, то есть до конца апреля 2025-го, коммунальные тарифы в Украине будут оставаться неизменными.

Премьер-министр Денис Шмигаль 4 марта сделал заявление о том, что цены на электроэнергию останутся на уровне 4,32 грн/кВтч (2,16 грн/кВтч для двухзонных счетчиков ночью) по меньшей мере до 30 апреля. Газовые тарифы также останутся по-прежнему – 7,96 грн за кубометр. Что касается водоснабжения, то хотя на национальном уровне изменения не анонсированы, в некоторых громадах возможны корректировки цен местными властями.

Тарифы на электроэнергию до 30 апреля 2025 года

С 1 июня 2024 года тарифы на электроэнергию в Украине были зафиксированы на уровне 4,32 грн за кВт/ч. Они будут оставаться неизменными по меньшей мере до 30 апреля 2025, а что будет дальше – пока неизвестно.

Для владельцев двухзонных счетчиков сохраняется ночной тариф в 2,16 грн за кВт/ч, который действует с 23:00 до 07:00.

В то же время правительство ввело новые правила для домохозяйств, которые используют электрообогреватели. Если объем потребления за месяц не превышает 2000 кВт/ч, тариф понижен до 2,64 грн за кВт/ч. Если же этот предел превышен, дополнительные киловатт оплачиваются по стандартной ставке 4,32 грн за кВт/ч.

Тарифы на газ до 30 апреля 2025 года

Газовые тарифы для населения и производителей тепла останутся на уровне 7,96 грн за кубометр. Цена зафиксирована до конца апреля 2025 года, так что еще два месяца украинцы будут платить за газ по старым расценкам. А дальше – пока неизвестность с тарифами.

Водоснабжение: возможные изменения на местном уровне

Согласно официальному сообщению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, тарифы на холодную воду остаются неизменными. В некоторых громадах возможны повышения, которые могут приниматься местными властями без согласования с НКРЭКУ. Однако официально изменение тарифов пока не анонсировано и цены для большинства городов останутся на том же уровне.

Когда будет повышение тарифов?

Постепенный рост тарифов ЖКХ возможен в 2026 году, говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины. Сроки и конкретные параметры корректировки остаются неопределенными, что является возможным риском для инфляционного прогноза.

Правительство пока молчит о повышении тарифов после отопительного сезона 2025 года.

Автор: Инна Омелянчук

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