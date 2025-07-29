Коммунальные тарифы в августе: сколько будут платить украинцы за свет, газ и воду

Коммуналка / © ТСН.ua

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В августе 2025 года тарифы на электроэнергию и газ останутся без изменений. Это подтвердили в Кабинете Министров, который продлил специальные обязательства для энергетических компаний. В то же время в некоторых общинах возможно повышение тарифов на воду — все зависит от решений местных властей.

Об этом пишет 24 канал.

Еще в июне 2024 года правительство повысило тариф на электроэнергию для бытовых потребителей до 4,32 гривны за киловатт-час. Первоначально планировалось, что такая цена будет действовать только до 1 мая 2025 года. Однако правительство продлило ее до конца октября 2025 года.

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Таким образом, украинцы в августе и дальше будут платить по 4,32 грн/кВтч, и новых повышений в ближайшее время не будет.

Цена на голубое топливо тоже останется стабильной. Компания «Нефтегаз» не планирует изменять действующий тариф до 30 апреля 2026 года. В настоящее время он составляет 7,96 гривны за кубометр.

Для сравнения, у некоторых других поставщиков газ стоит от 7,70 до 9,99 грн. Однако «Нафтогаз» остается основным поставщиком — именно эта компания обслуживает около 98% бытовых потребителей в Украине, то есть более 12 миллионов домохозяйств.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг не планирует изменять тарифы на воду в августе. Однако в некоторых регионах возможен рост цен, если такое решение примут местные власти.

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Цены на водоснабжение и водоотвод в Украине значительно разнятся в зависимости от области и поставщика. Стоимость может колебаться от 30 до 60 гривен за кубометр.

Ранее сообщалось, что в августе часть украинцев не получит пенсии. Принимая государственный бюджет на 2025 год, Верховная Рада предоставила срок полгода, чтобы некоторые пенсионеры подтвердили свое лицо.