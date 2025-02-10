Коммунальные услуги в Украине подорожали: как изменились цены за год

Больше всего для украинских потребителей подорожала электроэнергия.
По сравнению с январем 2024 года средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг в январе этого года выросла на 19,1 процента.
Об этом сообщили в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, опубликованном в понедельник, 10 февраля.
Больше всего для украинских потребителей подорожала электроэнергия, а вот стоимость поставок природного газа, горячей воды и отопления не изменились.
По данным Госстата украинцы за год начали платить больше за:
- содержание и ремонт жилья – на 4,2%,
- водоснабжение – на 0,7%,
- уборку мусора – на 9,6%,
- канализацию – 0,6%,
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 10,3%,
- электроэнергию – на 63,6%.
Напомним, для определенной категории пенсионеров в Украине предусмотрена стопроцентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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