Коммунальные услуги в Украине подорожали: как изменились цены за год

Больше всего для украинских потребителей подорожала электроэнергия.

По сравнению с январем 2024 года средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг в январе этого года выросла на 19,1 процента.

Об этом сообщили в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, опубликованном в понедельник, 10 февраля.

Больше всего для украинских потребителей подорожала электроэнергия, а вот стоимость поставок природного газа, горячей воды и отопления не изменились.

По данным Госстата украинцы за год начали платить больше за:

содержание и ремонт жилья – на 4,2%,

водоснабжение – на 0,7%,

уборку мусора – на 9,6%,

канализацию – 0,6%,

услуги по управлению многоквартирными домами – на 10,3%,

электроэнергию – на 63,6%.

Напомним, для определенной категории пенсионеров в Украине предусмотрена стопроцентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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