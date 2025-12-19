Коммунальные услуги за "зимнюю тысячу": как и где можно оплатить счета

Коммуналка / © ТСН

Реклама

Украинцы могут использовать «зимнюю тысячу» для оплаты коммунальных услуг: газа, водоснабжения, электроэнергии и отопления.

Как оплатить коммунальные услуги читайте в материале ТСН.ua.

Потратить «зимнюю тысячу» на оплату коммунальных услуг можно в онлайн приложениях банков или на потребителей коммунальных услуг. Воспользоваться помощью можно до 30 июня 2026 года.

Реклама

Оплата через онлайн-банкинг

Оплатить коммунальные услуги картой «Национальный кэшбек» можно с помощью онлайн-банкинга — либо через веб-браузер, либо в мобильном приложении вашего банка.

Необходимо выполнить следующие действия:

авторизуйтесь в приложении вашего банка или войдите в аккаунт в браузере;

выберите раздел «Платежи», а затем «Коммунальные услуги»;

введите реквизиты получателя (ЕГРПОУ, IBAN, номер счета);

выберите из списка карт для оплаты карту «Национального кэшбека»;

укажите нужные показатели счетчиков, а именно газ, электричество, вода (если это необходимо);

сохраните платеж и нажмите «Оплатить».

Если вы раньше уже так платили, то достаточно зайти в «шаблоны» выбрать нужный платеж, а при оплате выбрать карту «Национального кэшбека».

Оплата на сайтах поставщика услуг

Оплатить коммунальные услуги можно на сайте того или иного поставщика, указанного в платежке.

Реклама

Например, чтобы оплатить газ, нужно зарегистрироваться на портале «Нафтогаз», за электричество на сайтах облэнерго, а также на сайтах водоканала или на других порталах Коммунальных услуг — как Центр коммунального сервиса или Коммунальный кабинет абонента.

На этих сайтах оплату можно произвести в «Личном кабинете» после регистрации или авторизации. Там будет указано состояние счета. Далее следует выбрать способ оплаты – это должен быть банк, где вы оформили карту «Зимней поддержки». Именно ее и выбираете как способ оплаты.

Счет за электричество можно оплатить на ресурсе Yasno отсканировав QR-код на платежке и произвести оплату через нужную карту.

Оплата на почте

"Зимней тысячей" коммуналку можно оплатить в отделениях почты. Сделать это можно как виртуальной картой «Нацкешбек», так и с помощью спецсчета, если помощь оформлялась через «Укрпочту».

Реклама

В любом отделении вы можете попросить оператора оплатить коммунальные услуги деньгами «зимней поддержки», предъявив паспорт и ИНН (или свидетельство о рождении для детей). Оплату можно произвести за газ, свет, воду и другие коммунальные услуги.

Оператор может списать средства с вашего специального счета или картой «Национальный кэшбек».

Как сообщалось, в Украине идет выплата помощи «зимняя поддержка». 15 ноября стартовала программа помощи, которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем украинцам, официально проживающим в стране. Оформить заявление можно до 24 декабря. С 21 ноября по 17 декабря продолжалось оформление помощи — 6500 грн тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах.