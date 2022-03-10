Компании Mars и Mondelēz прекращают инвестиции в России и дадут гуманитарную помощь Украине

Компании осудили агрессию России против Украины.
Вторая крупнейшая в мире компания-производитель продуктов питания Mondelēz International и американская продовольственная компания Mars прекращают инвестиции в Россию из-за ее агрессии против Украины.
Об этом говорится в заявлении компании.
Компания Mondelēz осудила войну России против Украины и призвала прекратить кровопролитие.
"Мы сокращаем все неважные виды деятельности в России, одновременно помогая поддерживать непрерывность поставок продуктов питания в непростые времена. Мы также продолжим поддерживать наших коллег на рынке, которые сталкиваются с большой неопределенностью. Мы сосредоточим свою деятельность на основных предложениях, прекратим все новые капитальные инвестиции и приостановим расходы на рекламну в средствах массовой информации", — говорится в заявлении компании.
Также Mondelēz пообещала оказать финансовую помощь пострадавшим от войны в Украине.
"С начала вторжения мы прекратили любую активность в социальных сетях в России и Белоруссии, а также решили приостановить всю рекламу в России и Белоруссии. Кроме того, мы приостановили новые инвестиции в России", – говорится в заявлении гендиректора Mars Гранта Рида.
Он добавил, что в дополнение к пожертвованиям продуктов питания компания производит пожертвования в размере 2 млн дол. в поддержку преодоления гуманитарного кризиса.
Напомним, список мировых брендов, идущих с российского рынка в результате войны РФ против Украины.
Читайте также:
- Международные системы отменили комиссии за переводы в Украину
- Еврооблигации Украины подорожали на 20-40%
- Рынок в беспрецедентной ситуации: нефть подорожала после рекордного обвала