Компании Mars и Mondelēz прекращают инвестиции в России и дадут гуманитарную помощь Украине

Компании Mars и Mondelēz прекращают инвестиции в России и дадут гуманитарную помощь Украине

Компании осудили агрессию России против Украины.

Вторая крупнейшая в мире компания-производитель продуктов питания Mondelēz International и американская продовольственная компания Mars прекращают инвестиции в Россию из-за ее агрессии против Украины.

Также читайте За последние сутки в Мариуполе родилось 24 ребенка

Об этом говорится в заявлении компании.

Компания Mondelēz осудила войну России против Украины и призвала прекратить кровопролитие.

"Мы сокращаем все неважные виды деятельности в России, одновременно помогая поддерживать непрерывность поставок продуктов питания в непростые времена. Мы также продолжим поддерживать наших коллег на рынке, которые сталкиваются с большой неопределенностью. Мы сосредоточим свою деятельность на основных предложениях, прекратим все новые капитальные инвестиции и приостановим расходы на рекламну в средствах массовой информации", — говорится в заявлении компании.

Также Mondelēz пообещала оказать финансовую помощь пострадавшим от войны в Украине.

"С начала вторжения мы прекратили любую активность в социальных сетях в России и Белоруссии, а также решили приостановить всю рекламу в России и Белоруссии. Кроме того, мы приостановили новые инвестиции в России", – говорится в заявлении гендиректора Mars Гранта Рида.

Он добавил, что в дополнение к пожертвованиям продуктов питания компания производит пожертвования в размере 2 млн дол. в поддержку преодоления гуманитарного кризиса.

Напомним, список мировых брендов, идущих с российского рынка в результате войны РФ против Украины.

Читайте также: