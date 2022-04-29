Компании, потерявшие свое имущество из-за нападения России, могут регистрировать заявки в "Дії" — Шмыгаль

Частные компании, потерявшие свои имущество из-за нападения России на Украину, также могут регистрировать заявки в "Дії".
Это позволит сформировать реестр поврежденного или уничтоженного имущества, чтобы потом все отстроить.
Об этом 29 апреля во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Юридические лица смогут зарегистрировать поврежденное имущество в "Дії". Приняли соответствующее решение на сегодняшнем заседании Правительства. Это позволит сформировать нам детальный реестр поврежденного и уничтоженного имущества, чтобы все отстроить после нашей победы", — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, РФ может готовить провокацию на Крымском мосту или пытается разгрузить его для переброски войск.
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