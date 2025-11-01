Российская экономика / © ТСН.ua

Российская экономика входит в фазу, когда даже официальная статистика уже не способна скрыть масштабы проблем. Сальдированная прибыль предприятий за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3% — цифра, в контексте общей динамики говорящая о системном сворачивании бизнес-активности. Кредитный рынок, который должен быть индикатором доверия, демонстрирует обратное: доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23%, а около 165 тысяч компаний уже не способны обслуживать свои долги. Это сигнал о том, что корпоративный сектор утратил финансовую устойчивость.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Особенно показательна ситуация в угольной отрасли, которая еще до недавнего времени считалась одним из «столпов» российского экспорта. Доля убыточных предприятий здесь выросла до 67%. Сальдированный убыток за январь — август достиг 263,2 млрд рублей, увеличившись всего за один месяц на 38,2 млрд. Прибыль упала вдвое, тогда как убытки выросли в 2,6 раза. Отрасль, которая должна приносить валюту, превращается в черную дыру для бюджета.

Не лучше картина в сфере услуг. Почта России сообщила о падении доходов от ключевых услуг на 4,5%, а от финансового посредничества — на 9,3%. Валовая доходность сократилась в 2,5 раза, а убыток от продаж вырос в 5,7 раза — до 10,7 млрд рублей. Компания объяснила это «изменениями в операционной среде», но сухие цифры говорят сами за себя: краткосрочные обязательства превышают оборотные активы на 25,6 млрд. рублей, что в пять раз больше, чем год назад. Это классический симптом ликвидного кризиса, который уже невозможно замаскировать корпоративными формулировками.

Металлургический гигант «Норникель» также демонстрирует тенденцию к деградации: чистая прибыль за девять месяцев сократилась на 39%, тогда как расходы выросли на 34% из-за повышения ставок. Одновременное падение производства никеля, меди, палладия и платины лишь подчеркивает, что компания теряет позиции на глобальном рынке.

Символический вид выглядит и в результате «Газпрома» — чистый убыток в 170,3 млрд рублей за девять месяцев. Для компании, десятилетиями являвшейся главным донором бюджета, это не просто финансовый провал, а стратегический разворот: ресурс, который должен был гарантировать стабильность, теперь сам нуждается в поддержке. «РЖД» также не остались в стороне — ущерб в 4,2 млрд рублей лишь дополняет картину всеобщего упадка.

Все эти данные складываются в единую мозаику: российская экономика теряет способность генерировать прибыль даже в традиционно сильных секторах. Рост долговой нагрузки, падение производства и убыточность ключевых корпораций указывают, что кризис не является временным сбоем, а становится новой нормой», — резюмирует Служба внешней разведки Украины.

Напомним, впервые с начала полномасштабного вторжения Россия уменьшает военные расходы. В проекте бюджета, представленном в Госдуму РФ, в 2026 году на оборону планируется выделить около $156 млрд вместо более чем $163 млрд в этом году. В издании The New York Times подчеркивают, что сокращение расходов на войну связано исключительно с уменьшением поступлений в бюджет государства-агрессора.