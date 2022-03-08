Компания Unilever приостанавливает деятельность в России и выделит для Украины 5 млн. евро гуманитарной помощи

Компания Unilever приостанавливает деятельность в России и выделит для Украины 5 млн. евро гуманитарной помощи

Компания больше не будет инвестировать в экономику РФ.

Компания Unilever приостановила весь импорт и экспорт в Россию. Также "гигант" больше не будет инвестировать в страну-агрессора.

Об этом сообщает CNN.

Гигант продуктов питания и потребительских товаров, обладающий известными брендами, также прекращает все расходы на рекламу в СМИ и других российских платформах.

В компании Unilever также добавили, что они заботятся о безопасности своих сотрудников в Украине и планируют выделить нашему государству 5 млн. евро для гуманитарной помощи. Компания также анонсировала программу добровольного сбора помощи от своих сотрудников по всему миру. Собранная сумма будет удвоена из средств компании.

"Мы присоединяемся к призывам прекратить эту войну и надеемся, что мир, права человека и международное верховенство права восторжествуют", — говорится в заявлении компании.

Unilever владеет более 400 брендами по всему миру, включая Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann's, Lipton, Wall's, PG Tips, Ben & Jerry, Magnum и Lynx, TRESemme`, Clear, Timotei, Pure Line, "Бархатные ручки", Camay, "Черный жемчуг", "100 рецептов красоты" и другие.

Напомним, McDonald's из-за войны в Украине закрывает все свои заведения в России.

Также ТСН.ua публикует список мировых брендов, идущих с российского рынка в результате войны РФ против Украины.

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