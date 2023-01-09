Компания UPG, за которой стоит белорусский олигарх и сын Лукашенко, прорвалась на польский рынок – СМИ

Сеть АЗК UPG, которая де-факто, по информации СМИ, принадлежит белорусскому олигарху Николаю Воробью и сыну диктатора Александра Лукашенко Виктору, вышла на польский рынок. Компания официально позиционирует себя как украинская, но по данным издания obozrevatel.com, "ребрендинг" сделан только для того, чтобы обходить все санкции Евросоюза благодаря подставным лицам.

Об этом изданию стало известно из собственных источников. Как сообщает в свою очередь Enkorr, компания уже успела добраться и на польский рынок. Так, финансовый директор UPG с 2020 года Инна Яценко стала председателем правления польского предприятия Baltchem SA Zakłady Chemiczn, а совладелец Виктория Петренко вошла в состав совета его директоров, говорится в сообщении.

"Прежде чем стать частью украинского бизнеса и перекраситься в UPG, компания входила в орбиту белорусского олигарха Николая Воробья. Сейчас, по нашим данным, за ней стоит и руководит Николай Воробей, он также является бизнес-партнером старшего сына Лукашенко Виктора", – пишет obozrevatel.com.

По данным Puls Biznesu, в декабре прошлого года инвестиционный фонд Warsaw Equity Group объявил, что продал 100% акций Baltchem SA Zakłady Chemiczne. Одним из покупателей оказался Ян Бобрек, предположительно сын Яна Эдварда Бобрека, топливного бизнесмена из Щецина. Газета объясняет, что сегодня сын управляет компаниями Oktan Energy и Arcturus, основанными его отцом.

UPG эту информацию опровергли и отрицали какие-либо инвестиции в Польшу.

Как сообщает Puls Biznesu, в отрасли слышно, что украинцы из UPG очень активны на польском топливном рынке и являются крупным игроком на рынке поставок в Украину, а смена владельцев в Baltchem это очень важное событие для польской топливной промышленности: "Более того, сеть UPG была значительным дистрибьютором белорусского горючего в Украине, и эти связи не вызывают энтузиазма у представителей польского топливного рынка, также сомнительно, что транзакция была частной и, вероятно, не подпадает под действие никаких правил защиты критической инфраструктуры, отмечает издание. и то, что один из двух морских терминалов будет работать не на рыночных условиях, а будет обеспечивать потребности Украины, а это значит, что возможности польского импорта будут ограничены.

"Белорусский бизнесмен Николай Воробей считается главным нефтяным "кошельком" Александра Лукашенко, за что попал под санкции ЕС 17 декабря 2020 года. Также известно, что в феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о санкциях, где в список попал Виктор Медведчук, с которым Николая Воробья связывали бизнес-интересы", — говорится в материале obozrevatel.com.

Издание отмечает, что одиозный политик Виктор Медведчук через банк Николая Воробья покупал в Украине телеканалы News One и ZIK. Также Воробью принадлежала часть скандально известного продуктопровода "Самара-Западное направление", который Украина вернула в государственную собственность решением СНБО, подчеркивает издание.