Компанию, ответственную за финансирование ЖК "Укрбуд", обязали вернуть 3,7 млрд грн

ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал", которая является управителем фондов финансирования строительства объектов корпорации "Укрбуд", должно вернуть на счета в украинских банках более 3,7 млрд грн. соответствующее распоряжение №49-ДУМ выдано 14 апреля 2023 года Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно законодательству, компании, которые занимаются профессиональной деятельностью по управлению имуществом для финансирования объектов строительства или осуществления операций с недвижимостью, должны хранить средства оперативного резерва, сформированного за счет привлеченных в управление средств, на банковских счетах, сообщает УНИАН.

В распоряжении говорится, что ООО "ФК "Житло-Капитал", которая является управляющим фондов финансирования строительства объектов корпорации "Укрбуд", передала средства своего оперативного резерва в ООО "Касса народной помощи", которая является небанковским учреждением. Соответственно, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку требует от "Житло-Капитал" "размещения всех средств оперативного резерва фондов финансирования строительства в сумме 3,7 млрд грн на вкладных счетах в банках".

По данным украинских журналистов, ООО "Касса народной помощи" связано с владельцем компании "Укрбуд" Максимом Микитасем. В 2016 году данное ООО кредитовало покупку жилья в "Укрбуд".

Для ООО "ФК "Жилье-Капитал" это уже не первое "исчезновение" средств. В 2020 году общество уже отозвало свидетельства об участии в Фонде финансирования строительства жилого комплекса "Genesis", фактически оставляя людей и без денег, и без будущего жилья.

Как сообщалось ранее, Максим Никитась обвиняется в коррупционной схеме с квартирами для Национальной гвардии Украины более чем на 81 млн грн. Впоследствии Максиму Никитасю также сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве. В конце 2022 года Никита был разоблачен в попытке подкупа за 22 миллиона евро мэра Днепра.