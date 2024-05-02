Компенсация убытков Украины от войны: хватит ли на это замороженных активов РФ

Российские активы могут стать источником средств, необходимых для сопротивления и восстановления Украины.

Ущерб Украины, нанесенный российской агрессией, еще на конец 2023 года Всемирный банк оценивал в 500 миллиардов долларов. При этом сумма активов РФ, которые Запад заморозил после начала полномасштабного вторжения в Украину, составляет около 300 млрд. долларов. То есть этой суммы не хватит, чтобы компенсировать все потери и разрушения, причиненные страной-агрессором.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Точная цифра нигде не звучит. Она всегда звучит с определенным диапазоном: 260-280-300 в зависимости от стран. Но мы можем понять общий объем. Это около 300 млрд долларов", — отметил Пышный.

По словам главы Нацбанка, замороженные российские активы могут стать источником покрытия убытков от войны, как имеющихся, так и возможных, поскольку война до сих пор продолжается.

"Мы рассчитываем, что это [замороженные активы РФ – ред.] будет источником соответствующих средств, которые потребуются Украине и для сопротивления, и для компенсаций", – отметил регулятор.

Напомним, министр юстиции рассказал о возможных сценариях использования российских активов в пользу Украины. Окончательное решение должно быть принято в июне на саммите "Большой семерки" в Италии.

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