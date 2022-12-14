Компенсация за разрушенное жилье: нардеп Лабазюк объяснил, откуда Украина планирует привлекать средства

Замороженные на Западе активы РФ составляют 330 млрд долларов, именно они должны быть направлены на возмещение ущерба украинцам.

После четкой регламентации механизма компенсации средств за разрушенное жилье украинцев в результате российской агрессии Украина ожидает от западных партнеров скорейшего принятия решения о передаче замороженных активов РФ в нашу страну.

Такое мнение в эфире телемарафона "Единые новости" высказал народный депутат Украины, член политической партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергей Лабазюк.

Следует заметить, что по предварительным подсчетам Офиса Президента речь идет о 330 миллиардах долларов, которые сейчас заморожены на Западе. По убеждению парламентария, именно эти средства должны быть направлены на возмещение ущерба украинцам, полностью или частично потерявшим жилье во время войны на оккупированных и уже деоккупированных территориях.

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"Мы приняли закон, которым четко регламентируется процедура возмещения стоимости жилья. И мы ожидаем, что после подписания документа главой ВРУ и президентом наши партнеры и доноры как можно скорее примут решение о конфискации российских денег и передаче их Украине. Это позволит украинцам нормально жить в новом или отремонтированном собственном жилье. Агрессор должен заплатить за разрушение, а его средства стать ключевым ресурсом для последующего восстановления Украины", – заявил Лабазюк.

Напомним, 13 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №7198 о компенсации средств за разрушенное недвижимое имущество. Заявления на компенсацию будут приниматься во время военного положения и в течение одного года после его завершения. Сделать это можно через "Дію", а также в ЦНАПах, органах соцзащиты или нотариусов.

В каждой громаде, которая пострадала в результате боевых действий, будут работать комиссии. Их задача – провести экспертизу жилья и определить размер компенсации.

Ранее сообщалось, что по состоянию на июль этого года примерно 800 тысяч украинцев остались без жилья, которое разрушено полностью или нуждается в серьезном ремонте, из-за войны развязанной Россией против Украины. Более 220 тысяч человек оставили заявки на компенсацию на портале "Действие".

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