Компенсация за разрушенное жилье: закон принят — кто и как может получить

Как получить компенсацию за разрушение жилья – читайте в материале ТСН.ua

Верховная Рада приняла закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества, а также порядок получения компенсации.

Что предусматривает закон №7198

Компенсацию можно будет получить за имущество, поврежденное или разрушенное после 24 февраля 2022 года.

Закон будет действовать 3 года с момента отмены военного положения на территории, где находится объект.

Закон не касается объектов, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированных территориях.

Получить денежную компенсацию за поврежденное имущество получить будет невозможно. Будут перечисляться средства для восстановления жилья через строительные работы и/или предоставление строительных материалов для них. Или владельцы уничтоженных квартир смогут получить специальные сертификаты, которым государство гарантирует финансирование приобретения жилья за определенную сумму.

Что такое жилищный сертификат

Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений смогут получить жилищный сертификат — документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе возведенного в будущем) в объеме определенной денежной суммы.

Владельцы квартир смогут выбирать – получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.

Не указан предельный размер денежной и в виде жилищного сертификата компенсации, не указаны ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат.

Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.

Если стоимость жилья будет выше суммы, указанной в сертификате, то недополученную часть компенсации можно будет получить только путем денежных средств, полученных от РФ для возмещения убытков.

Как получить компенсацию

Подать заявление на возмещение можно будет:

через "Діюе";

через Центр предоставления административных услуг;

через органы соцзащиты;

из-за нотариуса.

С каких средств будут выплачиваться компенсации за уничтоженное жилье:

Денежные средства государственного и местных бюджетов.

Средства интернациональных денежных организаций, остальных кредиторов и инвесторов.

Международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь.

Репарации или другие взыскания из Российской Федерации.

Другие источники, не запрещенные законодательством Украины, в том числе местные фонды, созданы с целью предоставления компенсации и восстановления поврежденных/уничтоженных (разрушенных) объектов недвижимого имущества.

Кто именно сможет получить компенсацию

Владельцы квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов.

Заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физические лица).

Физические лица, осуществившие инвестирование/финансирование строительства.

Члены жилищных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших право собственности на него.

Наследники вышеуказанных лиц.

ОСМД, управляющие, ЖСК для восстановления общего имущества многоквартирного дома.

Нет прав на компенсацию у лиц из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники.

Кто будет одобрять решение о предоставлении компенсации

Органы местного самоуправления, военные или военно-гражданские администрации населенных пунктов, которые будут создавать соответствующие Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации. Задача последних -- проводить осмотр жилья и определять размер компенсации.

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