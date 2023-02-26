Компенсация за разрушенное жилье: закон принят — кто и как может получить

Как получить компенсацию за разрушение жилья – читайте в материале ТСН.ua
Верховная Рада приняла закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества, а также порядок получения компенсации.
Что предусматривает закон №7198
- Компенсацию можно будет получить за имущество, поврежденное или разрушенное после 24 февраля 2022 года.
- Закон будет действовать 3 года с момента отмены военного положения на территории, где находится объект.
- Закон не касается объектов, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированных территориях.
- Получить денежную компенсацию за поврежденное имущество получить будет невозможно. Будут перечисляться средства для восстановления жилья через строительные работы и/или предоставление строительных материалов для них. Или владельцы уничтоженных квартир смогут получить специальные сертификаты, которым государство гарантирует финансирование приобретения жилья за определенную сумму.
Что такое жилищный сертификат
- Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений смогут получить жилищный сертификат — документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе возведенного в будущем) в объеме определенной денежной суммы.
- Владельцы квартир смогут выбирать – получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.
- Не указан предельный размер денежной и в виде жилищного сертификата компенсации, не указаны ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат.
- Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.
- Если стоимость жилья будет выше суммы, указанной в сертификате, то недополученную часть компенсации можно будет получить только путем денежных средств, полученных от РФ для возмещения убытков.
Как получить компенсацию
Подать заявление на возмещение можно будет:
- через "Діюе";
- через Центр предоставления административных услуг;
- через органы соцзащиты;
- из-за нотариуса.
С каких средств будут выплачиваться компенсации за уничтоженное жилье:
- Денежные средства государственного и местных бюджетов.
- Средства интернациональных денежных организаций, остальных кредиторов и инвесторов.
- Международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь.
- Репарации или другие взыскания из Российской Федерации.
- Другие источники, не запрещенные законодательством Украины, в том числе местные фонды, созданы с целью предоставления компенсации и восстановления поврежденных/уничтоженных (разрушенных) объектов недвижимого имущества.
Кто именно сможет получить компенсацию
- Владельцы квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов.
- Заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физические лица).
- Физические лица, осуществившие инвестирование/финансирование строительства.
- Члены жилищных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших право собственности на него.
- Наследники вышеуказанных лиц.
- ОСМД, управляющие, ЖСК для восстановления общего имущества многоквартирного дома.
Нет прав на компенсацию у лиц из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники.
Кто будет одобрять решение о предоставлении компенсации
Органы местного самоуправления, военные или военно-гражданские администрации населенных пунктов, которые будут создавать соответствующие Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации. Задача последних -- проводить осмотр жилья и определять размер компенсации.
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