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Компенсация за разрушенное жилье: закон принят — кто и как может получить

Автор
Анна НосоваАнна Носова
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Компенсация за разрушенное жилье: закон принят — кто и как может получить

Компенсация за разрушенное жилье

Как получить компенсацию за разрушение жилья – читайте в материале ТСН.ua

Верховная Рада приняла закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества, а также порядок получения компенсации.

Что предусматривает закон №7198

  • Компенсацию можно будет получить за имущество, поврежденное или разрушенное после 24 февраля 2022 года.
  • Закон будет действовать 3 года с момента отмены военного положения на территории, где находится объект.
  • Закон не касается объектов, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированных территориях.
  • Получить денежную компенсацию за поврежденное имущество получить будет невозможно. Будут перечисляться средства для восстановления жилья через строительные работы и/или предоставление строительных материалов для них. Или владельцы уничтоженных квартир смогут получить специальные сертификаты, которым государство гарантирует финансирование приобретения жилья за определенную сумму.

Что такое жилищный сертификат

  • Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений смогут получить жилищный сертификат — документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе возведенного в будущем) в объеме определенной денежной суммы.
  • Владельцы квартир смогут выбирать – получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.
  • Не указан предельный размер денежной и в виде жилищного сертификата компенсации, не указаны ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат.
  • Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.
  • Если стоимость жилья будет выше суммы, указанной в сертификате, то недополученную часть компенсации можно будет получить только путем денежных средств, полученных от РФ для возмещения убытков.

Как получить компенсацию

Подать заявление на возмещение можно будет:

  • через "Діюе";
  • через Центр предоставления административных услуг;
  • через органы соцзащиты;
  • из-за нотариуса.

С каких средств будут выплачиваться компенсации за уничтоженное жилье:

  • Денежные средства государственного и местных бюджетов.
  • Средства интернациональных денежных организаций, остальных кредиторов и инвесторов.
  • Международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь.
  • Репарации или другие взыскания из Российской Федерации.
  • Другие источники, не запрещенные законодательством Украины, в том числе местные фонды, созданы с целью предоставления компенсации и восстановления поврежденных/уничтоженных (разрушенных) объектов недвижимого имущества.

Кто именно сможет получить компенсацию

  • Владельцы квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов.
  • Заказчики  строительства частных, садовых и дачных домов (физические лица).
  • Физические лица, осуществившие инвестирование/финансирование строительства.
  • Члены жилищных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших право собственности на него.
  • Наследники вышеуказанных лиц.
  • ОСМД, управляющие, ЖСК для восстановления общего имущества многоквартирного дома.

Нет прав на компенсацию у лиц из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники.

Кто будет одобрять решение о предоставлении компенсации

Органы местного самоуправления, военные или военно-гражданские администрации населенных пунктов, которые будут создавать соответствующие Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации. Задача последних -- проводить осмотр жилья и определять размер компенсации.

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Дата публикации
Просмотры
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