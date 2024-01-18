Компенсация за уничтоженное жилье: власти изменили правила

Кабинет министров принял изменения в процедуру компенсации за поврежденное и уничтоженное войной жилье.

Компенсация, которую государство выплачивает украинцам за поврежденное и уничтоженное во время войны жилье, будет выплачиваться по новым правилам.

Кабмин ввел ряд ограничений, говорится в правительственном постановлении №39 от 16 января.

В частности, будет действовать ограничение площади уничтоженного жилья, на которое выделяется компенсация, а именно:

не больше 150 квадратных метров для квартиры;

не более 200 квадратных метров для дома усадебного типа, садового или дачного дома.

В Реестре поврежденного и уничтоженного имущества будет появляться информация о площади объекта разрушенного имущества, которая превышает максимальные ограничения площади для подсчета компенсации.

"В дальнейшем площадь, на которую не начисляли компенсацию, используются для подачи заявления на компенсацию за счет репараций или других источников, если такая компенсация будет предусмотрена нормативно-правовыми актами", — говорится в документе.

Напомним: с 10 мая 2023 года в Украине заработала программа "е-Восстановление", в рамках которой украинцы смогут получить денежную компенсацию на ремонт помещения, пострадавшего во время полномасштабного вторжения РФ.

"е-Восстановление" предусматривает предоставление гражданам до 200 тысяч грн на восстановление жилья. Средства можно использовать для ремонта. Более 1400 семей эти средства уже получили.

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