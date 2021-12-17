Компенсацию за "пакет малыша" теперь можно оформить онлайн: в "єМалятко" появилась новая услуга

Компенсацию за "пакет малыша" теперь можно оформить онлайн: в "єМалятко" появилась новая услуга

Размер компенсации составляет 6 тыс. 300 грн. в случае подачи заявления в декабре 2021 года.

В "єМалятко" появилась новая услуга. Так, родители новорожденных теперь через этот сервис онлайн могут оформить денежную компенсацию за "пакет малыша".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что компенсацию могут оформить только родители, которые не получили "пакет малыша" в роддоме или управлении соцзащиты населения по месту жительства. Чтобы получить средства, нужно заполнить заявку онлайн лично родителю по ссылке: https://diia.gov.ua/services/yemalyatko. А также открыть специальный счет "упаковка малыша" в любом отделении "ПриватБанка". Средства будут засчитаны только на этот счет.

Размер компенсации составляет 6 тыс. 300 грн. в случае подачи заявления в декабре 2021 года. Средства можно использовать для приобретения детских товаров офлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Министерства социальной политики.

Напомним, "еМалятко" — это 10 услуг по одному заявлению, нужных для младенца. Основной и обязательной услугой является оформление свидетельства о рождении, которое доставит курьер по удобному адресу. Дополнительно можно получить идентификационный код для ребенка, задекларировать место его проживания, выплату пособия при рождении и т.д. Получение услуг по одному заявлению избавляет от необходимости посещения 11 учреждений, заполнения 37 документов, тратить 30 часов на это посещение и оформление.

Как сообщалось, с 1 июля официально вступило в силу право выбора для родителей — выбирать между натуральной помощью "пакет малыша" и ее денежной компенсацией в объеме трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет.