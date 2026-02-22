Компенсации за газ: кто может получить льготы в 2026 году

Компенсация за газ в Украине не является автоматической

Реклама

Отдельные категории пенсионеров в Украине могут воспользоваться льготными условиями оплаты природного газа.

Об этом напомнили в ПФУ.

«В Украине поддержка пенсионеров в части оплаты природного газа не универсальна, поэтому она предоставляется в зависимости от социального статуса, предварительной профессиональной деятельности, места жительства и финансового состояния семьи», — отметили в ведомстве.

Реклама

Отдельные категории пенсионеров, проживающих в сельской местности и работавших ранее в сфере образования, здравоохранения, культуры или библиотечной системе, могут получать полное возмещение расходов на газ.

Право на такую льготу сохраняется только при условии, что доход домохозяйства не превышает установленные государством социальные нормативы.

В то же время, отдельные категории граждан могут претендовать на полное освобождение от оплаты газа. Речь идет, в частности, о владельцах жилья, уничтоженного в результате боевых действий, а также о пенсионерах, работавших и проживающих в сельской местности.

Для получения такого права необходимо подать подтверждающие документы в органы Пенсионного фонда.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Украине отменят оплату коммуналки для части пенсионеров. Больше об этом читайте в новости.