Компенсация за поврежденное имущество во время войны не назначат без копии из Госреестра: что нужно знать владельцам

Получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье в Украине невозможно без подтверждения права собственности через государственные реестры недвижимости. Эксперты объясняют, что без официальной копии из Государственного реестра прав на недвижимое имущество процедура получения компенсации фактически блокируется.

Речь идет об одном из ключевых требований действующих механизмов возмещения ущерба, введенного после начала полномасштабной войны. Владелец жилья должен доказать свои имущественные права документально, а главным доказательством выступает именно информация из государственного реестра. Если жилье не было внесено в реестр или документы потеряны, возникают существенные сложности с получением компенсации.

Какие документы необходимы для получения компенсации

Меньше всего хлопот будут владельцы, чье имущество уже зарегистрировано в электронной системе, ведь им достаточно взять соответствующий подъемник. Такую справку, выступающую основным подтверждением для начисления компенсации, легко оформить через сервис «Действие», посетив ближайший ЦНАП или обратившись к нотариусу.

Если же данные о недвижимости отсутствуют в цифровом реестре, процедура становится более сложной. Это обычно касается объектов, право собственности на которые возникло до 2013 года из-за покупки, наследования или приватизации. В такой ситуации первоочередной задачей является официальная регистрация имущества в ДРРП (Государственный реестр прав на недвижимое имущество), без которой подать заявку на помощь невозможно.

Для обновления информации в реестре необходимо подготовить паспортные данные и налоговые номера всех хозяев дома. Кроме того, понадобятся оригиналы документов, подтверждающих ваше право на жилье — договоры обмена, дарения или покупки, свидетельства о наследстве или приватизационных бумагах, а также архивные сведения из предыдущих баз данных.

Роль БТИ и архивной части реестра

Объекты недвижимости, оформленные к 2013 году, уже зафиксированы в государственной системе, но только в бумажных архивах местных бюро технической инвентаризации. Работа государственного регистратора заключается не в повторном признании вашего права собственности, а в простом переносе имеющихся данных с бумажных носителей в современный электронный реестр.

Во время этого процесса в цифровую базу вносят номер и дату первичной регистрации из старого реестра, что и становится официальным подтверждением прав владельца в новой системе.

Хотя некоторые работники ЦНАП или нотариусы иногда требуют предоставить технический паспорт, эксперт по недвижимости Людмила Симонова считает это не всегда обоснованным. Согласно постановлению кабмина №1141, этот документ обязателен только тогда, когда в ваших основных бумагах на жилье не указана его общая или жилая площадь. В таком случае данные должны быть взяты из единой государственной электронной системы в области строительства посредством цифрового техпаспорта.

Если площадь квартиры или дома четко прописана в договоре или свидетельстве, вы имеете право настаивать на регистрации без дополнительного техпаспорта. В случае спора следует требовать письменного отказа, помня, что окончательный вердикт выносит именно государственный регистратор, а не администратор, только принимающий документы.

Что делать, если БТИ уничтожено или документы потеряны

Когда имущество уже зарегистрировано в ДРРП, ситуация решается просто — выписку можно получить в любом ЦНАП. Затруднения возникают только тогда, когда записи в электронном реестре нет, хотя бумажные подтверждения уцелели. В таком случае, сначала нужно взять справку о том, что сведения в ДРРП отсутствуют, а также документ, подтверждающий уничтожение или утрату архивов местного БТИ.

Если у вас есть оригинал документа с отметками БТИ, где указана площадь помещения, вам следует обратиться к нотариусу или регистратору в ЦНАП для внесения объекта в базу. Любые дополнительные бумаги, например старые технические паспорта или квитанции об оплате коммунальных услуг, станут полезными доказательствами вашего права на жилье.

Труднее всего доказать право собственности, если договоры наследства или дарения в свое время вообще не были зарегистрированы в бюро технической инвентаризации. В такой ситуации единственным выходом остается судебный иск по установлению факта владения имуществом. Обычно суды поддерживают граждан, если те могут подтвердить длительное проживание в доме или пользование им.

В случае потери самих оригиналов их можно попытаться восстановить через оформлявшего соглашение нотариуса или через органы приватизации с помощью запроса в ЦНАП. Однако сочетание полной потери документов и уничтожение архива БТИ делает процесс юридического обновления прав через суд чрезвычайно длительным и сложным.

Как действовать владельцам жилья на оккупированных территориях

Отдельная категория — граждане, выехавшие с временно оккупированных территорий и оставившие все документы на жилье. В таком случае им рекомендуют обращаться в органы, работающие на подконтрольной территории, для восстановления личных и имущественных документов.

В настоящее время создается специальный ресурс — «Реестр временно оккупированных территорий». Также действуют ЦНАПы городских советов оккупированных городов, в частности, Мариуполя, которые помогают восстанавливать документы на недвижимость. Однако это гораздо проще сделать, если объект уже был внесен в ДРРП. Если же никаких документов не осталось и недвижимость не зарегистрирована, необходимо собрать максимальную доказательную базу для суда, чтобы внести сведения в реестр.

Главный вывод

Ситуации могут быть разными, но ключевой принцип остается неизменным: сначала необходимо восстановить или подтвердить право собственности на жилье, внести его в Государственный реестр прав, получить официальную выписку и только после этого подавать документы в комиссию, принимающую решение о компенсации. Без копии с ДРРП даже при наличии старых бумажных документов получить возмещение за поврежденное жилье фактически невозможно.