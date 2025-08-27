Компенсация за разрушенное жилье: какую помощь получат украинцы

Переселенцы, лишившиеся жилья на оккупированной территории, смогут получить от государства средства / © Associated Press

Реклама

Кабинет министров расширил программу «Відновлення» для внутренне перемещенных лиц, потерявших жилье на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Расширяем программу „Відновлення“. Внутренне перемещенные лица, лишившиеся жилья на временно оккупированных территориях, смогут получить помощь от государства — до 2 млн грн на одного человека или семью», — отметила она.

Реклама

По ее данным, на старте программа будет доступна для переселенцев, имеющих статус участника боевых действий (УБД) и людей с инвалидностью в результате войны.

«Подать заявку на получение жилого ваучера можно будет через „Дію“, а затем — в ЦНАПах или у нотариусов. Программа заработает через два месяца после опубликования постановления», — уточнила премьер.

Напомним, правительство продлило выплаты уязвимым категориям внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) еще на 6 месяцев — до февраля 2026 года. Но ввел дополнительные ограничения для получающих помощь.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства социальной политики Украины.

Реклама

Выплаты продлили людям с инвалидностью I–III группы, семьям с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет), семьям, в составе которых только нетрудоспособные лица.

Выплаты для ВПЛ не назначат при: