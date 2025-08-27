- Дата публикации
Компенсация за разрушенное жилье: какую помощь получат украинцы
Подать заявку на получение жилого ваучера можно будет через «Дію».
Кабинет министров расширил программу «Відновлення» для внутренне перемещенных лиц, потерявших жилье на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Расширяем программу „Відновлення“. Внутренне перемещенные лица, лишившиеся жилья на временно оккупированных территориях, смогут получить помощь от государства — до 2 млн грн на одного человека или семью», — отметила она.
По ее данным, на старте программа будет доступна для переселенцев, имеющих статус участника боевых действий (УБД) и людей с инвалидностью в результате войны.
«Подать заявку на получение жилого ваучера можно будет через „Дію“, а затем — в ЦНАПах или у нотариусов. Программа заработает через два месяца после опубликования постановления», — уточнила премьер.
Напомним, правительство продлило выплаты уязвимым категориям внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) еще на 6 месяцев — до февраля 2026 года. Но ввел дополнительные ограничения для получающих помощь.
Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства социальной политики Украины.
Выплаты продлили людям с инвалидностью I–III группы, семьям с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет), семьям, в составе которых только нетрудоспособные лица.
Выплаты для ВПЛ не назначат при:
покупке авто, с года выпуска которого прошло менее 5 лет, кроме авто, приобретенного на нужды обороны Украины
покупке недвижимости или земельного участка стоимостью свыше 100 тысяч гривен
пребывания за границей более 30 календарных дней
возвращении к оставленному ранее месту жительства