Компенсация за разрушенное жилье

Для многих украинцев, чьи дома были уничтожены войной, государство предлагает программу «єВідновлення», которая предоставляет финансовую компенсацию на строительство нового дома. Это позволяет начать восстановление на собственном участке, используя средства по целевому назначению. Общий порядок получения помощи определяет Постановление Кабинета Министров Украины от 21 апреля 2023 г. № 381.

Эксперты рассказали, кто и как может использовать деньги для строительства нового дома на собственном земельном участке.

Кто и при каких условиях может получить компенсацию

Программа рассчитана на владельцев полностью уничтоженных частных домов, которые имеют право собственности на земельный участок. Важно, чтобы этот участок был предназначен именно для жилой застройки, находился на подконтрольной Украине территории и вне зоны активных боевых действий. Если эти условия соблюдены, человек может претендовать на средства, которые помогут ему построить новое жилье вместо потерянного.

Что можно оплатить с помощью компенсации

Полученные средства являются целевыми и могут быть потрачены только на нужды, связанные со строительством. Эта финансовая поддержка покрывает расходы на основные этапы строительства нового дома, включая:

Разработку проектной документации. Оплату услуг архитекторов и инженеров, необходимых для создания проекта будущего дома.

Закупку строительных материалов. Средства можно использовать для приобретения всех необходимых материалов — от фундаментных блоков до кровельных материалов.

Оплату строительных работ. Компенсация покрывает также расходы на услуги строительных бригад, выполняющих работы.

Как получить средства для строительства жилья

Процесс является последовательным и требует выполнения нескольких обязательных шагов.