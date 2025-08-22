- Дата публикации
Компенсация за разрушенное жилье во время войны: как получить средства для строительства на собственном участке через "єВідновлення"
Как получить средства для восстановления жилья через «єВідновлення».
Для многих украинцев, чьи дома были уничтожены войной, государство предлагает программу «єВідновлення», которая предоставляет финансовую компенсацию на строительство нового дома. Это позволяет начать восстановление на собственном участке, используя средства по целевому назначению. Общий порядок получения помощи определяет Постановление Кабинета Министров Украины от 21 апреля 2023 г. № 381.
Эксперты рассказали, кто и как может использовать деньги для строительства нового дома на собственном земельном участке.
Кто и при каких условиях может получить компенсацию
Программа рассчитана на владельцев полностью уничтоженных частных домов, которые имеют право собственности на земельный участок. Важно, чтобы этот участок был предназначен именно для жилой застройки, находился на подконтрольной Украине территории и вне зоны активных боевых действий. Если эти условия соблюдены, человек может претендовать на средства, которые помогут ему построить новое жилье вместо потерянного.
Что можно оплатить с помощью компенсации
Полученные средства являются целевыми и могут быть потрачены только на нужды, связанные со строительством. Эта финансовая поддержка покрывает расходы на основные этапы строительства нового дома, включая:
Разработку проектной документации. Оплату услуг архитекторов и инженеров, необходимых для создания проекта будущего дома.
Закупку строительных материалов. Средства можно использовать для приобретения всех необходимых материалов — от фундаментных блоков до кровельных материалов.
Оплату строительных работ. Компенсация покрывает также расходы на услуги строительных бригад, выполняющих работы.
Как получить средства для строительства жилья
Процесс является последовательным и требует выполнения нескольких обязательных шагов.
Подача заявления. Все начинается с подачи заявления о предоставлении компенсации. Это можно сделать через приложение «Дія» или в ближайшем ЦПАУ. В заявлении следует выбрать тип компенсации «денежная выплата» и указать информацию о поврежденном объекте. После этого комиссия при местном органе самоуправления в течение 30 дней должна определить сумму выплаты, основанную на расчетах и данных Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС).
Прекращение права собственности. Обязательным юридическим шагом является прекращение права собственности на разрушенный дом, поскольку на его месте будет строиться новое сооружение. Эту процедуру выполняет государственный регистратор или нотариус.
Регистрация разрешения на строительство. После юридического оформления вы можете зарегистрировать уведомление о начале строительных работ. Это также делается через «Дію» или ЦПАУ на основании строительного паспорта или схемы намерений застройки. Органы градостроительства и архитектуры проверят данные в течение 10 рабочих дней.
Получение и использование денежных средств. Средства перечисляются на специальную банковскую карту «єВідновлення» двумя равными частями. Первая часть (50% от общей суммы) поступает после выполнения всех предыдущих шагов. Ее необходимо использовать не менее 90% в течение 18 месяцев. Чтобы получить вторую часть, нужно отчитаться о расходах, предоставив смету строительства через «Дію» для верификации. Вторая часть средств вместе с остатком первой должна быть использована в течение 36 месяцев. Если сроки нарушены, неиспользованные средства возвращаются в государственный бюджет.