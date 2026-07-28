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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Кому достанутся 15 млн грн после гибели военного: правила, о которых знают не все

Семья погибшего военнослужащего может получить 15 млн грн, однако порядок распределения выплаты и право на нее зависят от личного распоряжения военного, семейного статуса и обстоятельств гибели.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Выплаты военным

Выплаты военным

В случае гибели военнослужащего, его семья может получить от государства единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн. Порядок распределения зависит от того, оставил ли военный личное распоряжение, а в отдельных случаях в назначении выплаты могут отказать.

Об этом рассказывает "Судебно-юридическая газета".

Кто может получить помощь

В 2026 году размер одноразовой денежной помощи семье погибшего военнослужащего составляет 15 млн грн.

Если военный при жизни оставил личное распоряжение, выплату получают указанные в нем лица. Военнослужащий может самостоятельно определить получателей помощи и долю каждого из них.

В то же время независимо от содержания распоряжения право на обязательную долю имеют:

  • малолетние и несовершеннолетние дети;

  • совершеннолетние нетрудоспособные дети;

  • нетрудоспособные муж или жена;

  • нетрудоспособные родители погибшего

Они могут получить половину доли, которая принадлежала бы им в случае распределения помощи по общим правилам.

Как распределяют средства без распоряжения

Если военнослужащий не оставил личного распоряжения, помощь распределяют поровну между лицами, которые имеют на нее законное право.

К ним относятся:

  • муж или жена погибшего;

  • дети, в том числе усыновленные и зачатые при жизни военнослужащего;

  • родители, которых не лишили родительских прав;

  • внуки, если родители умерли.

На выплату также могут претендовать женщина или мужчина, которые проживали с погибшим одной семьей без официальной регистрации брака. Для этого факт совместного проживания нужно подтвердить в суде.

Когда в выплате могут отказать

Обстоятельства гибели военнослужащего проверяют по отдельности в каждом случае.

Помощь могут не назначить, если смерть стала следствием:

  • уголовного или административного правонарушения;

  • нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

  • умышленного причинения себе телесных повреждений или иного вреда здоровью;

  • самоубийства.

Основанием для отказа может стать представление ложных сведений или поддельных документов.

Почему возникают споры

Споры по выплате могут возникать между потенциальными получателями помощи, в частности из-за распределения обязательных долей.

Семьи также могут столкнуться с отказом из-за ошибок в документах или разногласий при установлении обстоятельств гибели. В таких случаях право на получение выплаты приходится защищать в суде.

Разрешение спора зависит от документов, подтверждающих родственные связи, право на выплату и обстоятельства гибели военнослужащего.

Напомним, в приложении «Резерв+» военнообязанные могут подать заявку на вакансии, по которым заключают новые контракты в Силах обороны. Сервис позволяет выбрать направление службы, просмотреть доступные предложения и уведомить рекрутера о заинтересованности в контракте с определенным сроком.

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Дата публикации
Количество просмотров
337
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