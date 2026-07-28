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Кому достанутся 15 млн грн после гибели военного: правила, о которых знают не все
Семья погибшего военнослужащего может получить 15 млн грн, однако порядок распределения выплаты и право на нее зависят от личного распоряжения военного, семейного статуса и обстоятельств гибели.
В случае гибели военнослужащего, его семья может получить от государства единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн. Порядок распределения зависит от того, оставил ли военный личное распоряжение, а в отдельных случаях в назначении выплаты могут отказать.
Об этом рассказывает "Судебно-юридическая газета".
Кто может получить помощь
В 2026 году размер одноразовой денежной помощи семье погибшего военнослужащего составляет 15 млн грн.
Если военный при жизни оставил личное распоряжение, выплату получают указанные в нем лица. Военнослужащий может самостоятельно определить получателей помощи и долю каждого из них.
В то же время независимо от содержания распоряжения право на обязательную долю имеют:
малолетние и несовершеннолетние дети;
совершеннолетние нетрудоспособные дети;
нетрудоспособные муж или жена;
нетрудоспособные родители погибшего
Они могут получить половину доли, которая принадлежала бы им в случае распределения помощи по общим правилам.
Как распределяют средства без распоряжения
Если военнослужащий не оставил личного распоряжения, помощь распределяют поровну между лицами, которые имеют на нее законное право.
К ним относятся:
муж или жена погибшего;
дети, в том числе усыновленные и зачатые при жизни военнослужащего;
родители, которых не лишили родительских прав;
внуки, если родители умерли.
На выплату также могут претендовать женщина или мужчина, которые проживали с погибшим одной семьей без официальной регистрации брака. Для этого факт совместного проживания нужно подтвердить в суде.
Когда в выплате могут отказать
Обстоятельства гибели военнослужащего проверяют по отдельности в каждом случае.
Помощь могут не назначить, если смерть стала следствием:
уголовного или административного правонарушения;
нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
умышленного причинения себе телесных повреждений или иного вреда здоровью;
самоубийства.
Основанием для отказа может стать представление ложных сведений или поддельных документов.
Почему возникают споры
Споры по выплате могут возникать между потенциальными получателями помощи, в частности из-за распределения обязательных долей.
Семьи также могут столкнуться с отказом из-за ошибок в документах или разногласий при установлении обстоятельств гибели. В таких случаях право на получение выплаты приходится защищать в суде.
Разрешение спора зависит от документов, подтверждающих родственные связи, право на выплату и обстоятельства гибели военнослужащего.
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