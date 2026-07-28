Кому достанутся 15 млн грн после гибели военного: правила, о которых знают не все

Выплаты военным

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В случае гибели военнослужащего, его семья может получить от государства единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн. Порядок распределения зависит от того, оставил ли военный личное распоряжение, а в отдельных случаях в назначении выплаты могут отказать.

Об этом рассказывает "Судебно-юридическая газета".

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Кто может получить помощь

В 2026 году размер одноразовой денежной помощи семье погибшего военнослужащего составляет 15 млн грн.

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Если военный при жизни оставил личное распоряжение, выплату получают указанные в нем лица. Военнослужащий может самостоятельно определить получателей помощи и долю каждого из них.

В то же время независимо от содержания распоряжения право на обязательную долю имеют:

малолетние и несовершеннолетние дети;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособные муж или жена;

нетрудоспособные родители погибшего

Они могут получить половину доли, которая принадлежала бы им в случае распределения помощи по общим правилам.

Как распределяют средства без распоряжения

Если военнослужащий не оставил личного распоряжения, помощь распределяют поровну между лицами, которые имеют на нее законное право.

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К ним относятся:

муж или жена погибшего;

дети, в том числе усыновленные и зачатые при жизни военнослужащего;

родители, которых не лишили родительских прав;

внуки, если родители умерли.

На выплату также могут претендовать женщина или мужчина, которые проживали с погибшим одной семьей без официальной регистрации брака. Для этого факт совместного проживания нужно подтвердить в суде.

Когда в выплате могут отказать

Обстоятельства гибели военнослужащего проверяют по отдельности в каждом случае.

Помощь могут не назначить, если смерть стала следствием:

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уголовного или административного правонарушения;

нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

умышленного причинения себе телесных повреждений или иного вреда здоровью;

самоубийства.

Основанием для отказа может стать представление ложных сведений или поддельных документов.

Почему возникают споры

Споры по выплате могут возникать между потенциальными получателями помощи, в частности из-за распределения обязательных долей.

Семьи также могут столкнуться с отказом из-за ошибок в документах или разногласий при установлении обстоятельств гибели. В таких случаях право на получение выплаты приходится защищать в суде.

Разрешение спора зависит от документов, подтверждающих родственные связи, право на выплату и обстоятельства гибели военнослужащего.

Напомним, в приложении «Резерв+» военнообязанные могут подать заявку на вакансии, по которым заключают новые контракты в Силах обороны. Сервис позволяет выбрать направление службы, просмотреть доступные предложения и уведомить рекрутера о заинтересованности в контракте с определенным сроком.

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