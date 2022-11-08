Кому и на сколько повысят пенсии от 1 декабря 2022 года

Из-за увеличения прожиточного минимума в этом году запланировано еще одно повышение пенсий. На сколько и кто может рассчитывать при увеличении выплат, читайте в статье ТСН.ua.

В бюджете на 2022 год планируется повышение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума – сообщили в Министерстве социальной политики. Пересчитать суммы выплат планируется в декабре.

Минимальная пенсия вырастет на 66, максимальная – на 660 грн. Такая разница обусловлена законодательством, в котором прописано, что максимальная пенсия не должна превышать 10 прожиточных минимумов, от которых размер пенсий и зависит. Минимальная пенсия будет составлять 2093 гривен, а максимальная вырастет до 20 930 гривен.

Повышение пенсий коснется следующих категорий пенсионеров:

Тех, кто получает минимальную пенсию. К ним относятся лица, достигшие пенсионного возраста, не имеющие необходимого страхового стажа, в связи с чем получают социальные выплаты.

Пенсионеры, получающие максимальную пенсию.

Лица, имеющие сверхурочный страховой стаж. Зак каждый год работы пенсионерам, имеющим такой стаж, пенсию будут увеличивать на 1%. С декабря 2022 года это составит 20,93 гривны.

Заметим, что за этот год это уже второй перерасчет пенсионных выплат. Первый прошел в октябре этого года, в связи с чем среднюю пенсию подняли до 4539,36 грн.

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