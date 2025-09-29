Кому из бюджетников повысят зарплаты в 2026 году

Повышение зарплат бюджетникам https://fakty.com.ua/ru/ukraine/ekonomika/20250924-pidvyshhennya-zarplat-byudzhetnykam-u-2026-roczi-kogo-torknutsya-zminy/

В проекте Государственного бюджета на 2026 год, который утвердил Кабинет Министров и передал Верховной Раде, предусмотрено увеличение минимальной зарплаты и изменение условий оплаты труда для бюджетников.

Проект бюджета на 2026 год содержит ряд важных изменений, непосредственно повлияющих на доходы граждан, систему оплаты труда и социальные выплаты. Эти изменения отражают корректировку ключевых финансовых и социальных показателей.

Основные изменения, которые изменятся

Рост Минимальных Гарантий

Центральным изменением, касающимся доходов, является повышение минимальной заработной платы. Согласно плану, ее месячный размер вырастет до 8647 гривен. Соответственно, произойдет и повышение почасовой минимальной оплаты труда — она составит 52 гривны в час, что на 4 гривны больше, чем нынешние 48 гривен в час.

Корректировка базового оклада и прожиточных минимумов

Кроме «минималки», корректируется и базовая ставка для работников бюджетной сферы, использующих Единую тарифную сетку (ЕТС). Должностной оклад I тарифного разряда будет установлен на уровне 3470 гривен. Это превышает нынешние 3195 гривен и, что важно, этот новый уровень превысит прожиточный минимум для трудоспособных лиц, что является положительным шагом в сторону социальных стандартов.

Пересмотру подлежат и прожиточные минимумы — показатели, служащие базой для расчета многочисленных социальных выплат.

Общий прожиточный минимум планируется повысить до 3 209 гривен (по сравнению с примерно 2 920 грн сейчас).

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырастет до 3 328 гривен . Этот показатель критически важен, поскольку служит базой для расчетов многих должностных минимумов, определенных специальными законами.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных также повысится и составит 2595 гривен (сейчас он находится на уровне около 2361 грн).

Таким образом, запланированное повышение в 2026 году предполагает не только прямой рост минимальной заработной платы, но и комплексную корректировку базовых должностных окладов в бюджетной сфере и всех ключевых социальных стандартов.

Кого это касается: кто получит существенный рост

Хотя повышение социальных стандартов и минимальной зарплаты коснется всех бюджетников, самые большие и существенные надбавки автоматически получат не все. Размер увеличения зависит от конкретной отрасли, действующей тарифной сетки и того, насколько нынешняя оплата труда близка к «нижней границе». Однако, проект бюджета на 2026 год четко обозначает приоритетные направления, где запланирован рост.

Педагоги (учителя, преподаватели) — одна из приоритетных групп

Область образования определена как одна из приоритетных для финансового стимулирования. Правительство запланировало двухэтапный рост оплаты труда для учителей и преподавателей:

С 1 января 2026 года средняя заработная плата педагогов должна вырасти на 30%. С 1 сентября 2026 года произойдет дополнительное повышение еще на 20%.

Для обеспечения такого беспрецедентного роста правительство планирует выделить около 41,8 миллиарда гривен дополнительных средств, которыми будет охвачено около 470 тысяч педагогов. В целом финансирование образования в бюджете-2026 достигнет рекордных 285,3 миллиарда гривен, что на 47% больше, чем годом ранее. Следовательно, именно в образовательной сфере можно ожидать наиболее ощутимого роста доходов, особенно для тех, кто получает невысокий оклад.

Медики (первичная и экстренная помощь, другие медспециалисты)

Медицинская отрасль, особенно первичная и экстренная помощь, также находится в фокусе внимания. Проект бюджета предусматривает установление новых ориентиров оплаты труда, чтобы удержать специалистов в критически важной сфере:

Для семейных врачей и врачей экстренной помощи планируется установить уровень зарплаты до 35 000 гривен .

Для медсестер, фельдшеров и младшего медперсонала доходы должны вырасти до 20 000 гривен.

Кроме того, предусмотрен ряд дополнительных стимулов для привлечения и удержания кадров, в том числе подъемные выплаты (до 200 тыс. грн), обеспечение служебным жильем, а также специальные надбавки за работу в сельской местности или прифронтовых регионах.

Другие Бюджетные Сферы

Работники других бюджетных отраслей, таких как культура, социальная сфера, государственные службы и органы местного самоуправления, также ощутят положительные изменения, хотя и несколько иначе:

Для тех, чья оплата труда сейчас приближена к минимальному уровню , рост минимальной заработной платы автоматически подтянет их оклады к новым стандартам.

Если оклад бюджетника сейчас ниже установленных минимальных норм, он будет повышен автоматически или благодаря нормативным изменениям, связанным с ростом I тарифного разряда ЕТС.

Однако для тех работников, чей оклад уже существенно превышает минимальные ставки, относительный рост доходов может быть более скромным, поскольку основной фокус повышения направлен на обеспечение достойной «нижней границы».

Как и когда будут действовать эти изменения

Чтобы эти планы правительства начали действовать, необходимо выполнить следующие шаги.

Самым первым и обязательным шагом является голосование и утверждение проекта бюджета в Верховной Раде. Сейчас документ находится на этапе обсуждения и замечания депутатов и комитетов могут еще изменить финальные параметры, заложенные в проекте.

После принятия закона о бюджете профильные министерства (например, Министерство образования, здравоохранения) должны разработать и утвердить подробные методики, положения и приказы. Именно эти документы определят, как будут начисляться новые оклады и реализовываться обещанное повышение.

В некоторых приоритетных областях повышение будет происходить поэтапно. Ярким примером являются педагоги, для которых запланирован двухэтапный рост: 30% с 1 января 2026 года и дополнительные 20% с 1 сентября 2026 года.

Конечно, главным условием является своевременное выделение и распределение финансовых ресурсов. В проекте предусмотрены значительно увеличенные расходы на медицину и образование, но эти средства должны быть фактически доступны.

Таким образом, первые изменения можно ожидать уже с 1 января 2026, но только при условии, что бюджет будет принят без задержек.

Какие риски и ограничения могут повлиять

Важно понимать, что не все положения, прописанные в проекте бюджета, гарантированно будут претворены в жизнь полностью или вовремя. На пути к повышению зарплат есть вполне реальные риски и ограничения, которые могут скорректировать финальный результат.