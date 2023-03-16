Кому из пенсионеров нужно подать заявление, чтобы не потерять пенсию

Какой категории пенсионеров и зачем нужно подать заявление, чтобы получать пенсии, читайте в материале ТСН.ua

Как не потерять пенсию

Часть украинцев, которые по возрасту имеют возможность идти на пенсию, могут ее вовремя не получить, если не подадут в течение трех месяцев заявление в Пенсионный фонд Украины.

В Пенсионном фонде обратили внимание, что пенсия по возрасту назначается автоматически в случае, если в реестре застрахованных лиц есть данные о стаже человека, приобретенного до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом был представлен на перевод в электронный вид трудовой книжки).

В случае, если стажа недостаточно, нужно написать заявление и подать его в Пенсионный фонд, сделать это можно и на вебпортале Пенсионного фонда.

Если заявление будет подано не позднее 3 месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Важно, что по заявлению, которое будет подано позже 3 месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена несвоевременно, пенсию назначат с даты обращения за ней.

Какие документы нужно подать в Пенсионный фонд

Заявление установленной формы,

Паспорт (оригинал и ксерокопия),

Документы о месте жительства (регистрации) пенсионера,

Свидетельство о рождении детей (при необходимости),

Свидетельство о браке (при необходимости оригинал + ксерокс),

Заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка

Трудовую книгу (оригинал и ксерокопия) и другие документы о трудовом стаже,

ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании,

Справку по военкомату о прохождении военной службы, военный билет (при необходимости),

Диплом и другие документы, подтверждающие периоды обучения на дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал и ксерокопия),

По желанию пенсионера и при подтверждении первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года.

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