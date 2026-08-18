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Кому из пенсионеров после 65 лет пересчитают пенсию в 2026 году и насколько
Пенсию после 65 лет повысят: кому именно и насколько
Украинцам, которым исполнилось 65 лет и имеющим полный страховой стаж, государство гарантирует более высокий минимальный размер пенсии. Пересчет производится полностью автоматически — без подачи заявлений и очередей.
Кто имеет право на гарантированную доплату
Право на повышенную минимальную пенсию закреплено в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Речь идет о лицах, достигших 65 лет и имеющих необходимый страховой стаж — не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин.
Доплату начисляют независимо от вида назначенной пенсии — по возрасту, инвалидности или выслуге лет. Пенсионный фонд проверяет стаж по данным реестра застрахованных лиц и применяет перерасчет сразу после достижения человеком 65-летнего возраста.
Размер выплаты 2026 года
Для этой категории пенсионеров минимальный размер пенсии не может быть ниже 40% минимальной заработной платы. В 2026 году такая гарантированная выплата равна 4213 гривнам в месяц.
Для сравнения, общий минимальный размер пенсии равен прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц — 2595 гривен. То есть пенсионер с полным стажем после 65 лет получает существенно более высокую гарантированную выплату по сравнению с обычным минимумом.
Что делать, если доплату не начислили
Если после 65 лет пенсию не повысили до гарантированного уровня, наиболее частой причиной является наличие неполных данных о страховом стаже в реестре. Проверить информацию можно самостоятельно в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, зайдя в раздел Мой страховой стаж и сверив периоды работы.
Если определенные годы не были засчитаны, следует обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ с трудовой книжкой и документами, подтверждающими стаж. После обновления данных перерасчет будет произведен с даты возникновения права на такую доплату. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.