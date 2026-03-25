Кому из пенсионеров повысят пенсии от 1 апреля: подробности

Пенсия / © ТСН

Реклама

В Украине с 1 марта идет масштабная индексация пенсий, однако уже с 1 апреля стартует другой важный этап — традиционный перерасчет выплат для продолжающих работать пенсионеров. Эта процедура обычно проходит автоматически, но имеет немало подводных камней.

Об этом рассказал управляющий адвокат собственного Адвокатского бюро Иван Хомич в комментарии УНИАН.

Основным показателем, пересматривающим пенсионный фонд для работающих граждан, является коэффициент страхового стажа. Именно благодаря дополнительным годам работы выплаты чаще всего увеличиваются. По словам адвоката, перерасчет производится в двух случаях:

Реклама

Если после предварительного перерасчета человек получил не менее 24 месяцев страхового стажа.

Если прошло два года с момента назначения или перерасчета пенсии, даже если стаж меньше 24 месяцев.

«У фонда есть все необходимые сведения о страховом стаже и заработной плате, поэтому дополнительные справки или документы пенсионеру обычно подавать не нужно», — пояснил Хомич.

Однако он отметил, что ПФУ не всегда учитывает обновленную заработную плату, ограничиваясь стажем.

Почему автоматический перерасчет пенсий может быть невыгоден

Юрист отмечает, что заработная плата за последние два года работы учитывается только тогда, когда это выгодно самому пенсионеру. Если новые доходы повышают индивидуальный коэффициент заработка, ПФУ обязан их учесть.

«После проведения перерасчета следует получить распоряжение Пенсионного фонда со всеми приложениями и проверить, учтен ли не только стаж, но и заработная плата», — советует Хомич.

Реклама

Кроме того, существует временный разрыв. Если право на перерасчет возникло, например, в июне 2026 года, автоматически фонд может произвести его только с 1 апреля следующего года. Поэтому пенсионер рискует почти 10 месяцев получать заниженные выплаты. В таких ситуациях адвокат рекомендует подавать заявление в ПФУ самостоятельно через сервисный центр или веб-портал.

Кто из пенсионеров останется без изменений в апреле

Перерасчет коснется не всех категорий граждан. Изменения не распространяются на:

пенсионеров, у которых после последнего перерасчета еще не прошло два года;

получателей специальных пенсий (военных, госслужащих, прокуроров, судей);

пенсионеров по выслуге лет, еще не достигших общего пенсионного возраста.

В менее выгодной ситуации могут оказаться те, кому пенсию назначили после 1 апреля 2024 года. В таком случае при обретении права на перерасчет лучше не ждать в следующем году, а подавать заявление самостоятельно», — подытожил адвокат.

Пенсии в Украине — последние новости

Напомним, с 1 марта в Украине началась индексация пенсий, в рамках которой выплаты большинству пенсионеров растут на 12,1%.

Реклама

Перерасчет осуществляется в соответствии с правительственным постановлением с применением коэффициента 1,121. Важно, что индексация касается только основного размера пенсии без учета всевозможных доплат и надбавок.

Также установлено ограничение: повышение не может быть менее 100 гривен и не может превышать 2595 гривен.

Узнать обновленный размер пенсии можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины после авторизации.

Также, в 2026 году для украинских военных, потерявших здоровье во время службы, были повышены пенсионные выплаты благодаря росту прожиточного минимума и индексации на 12,1%.

Реклама

В частности, для лиц с инвалидностью, не связанной непосредственно с боевыми действиями, пенсии определяются как процент от денежного довольствия и выросли в зависимости от группы инвалидности.

В то же время для лиц с инвалидностью в результате войны установлены более высокие минимальные гарантии, привязанные к прожиточному минимуму, который с 1 января 2026 года составляет 2 595 грн. Размер выплат зависит от группы инвалидности и может превышать установленные минимумы.