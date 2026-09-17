Кому из пенсионеров придется подтверждать свой доход: объяснение Минсоцполитики

Пенсия

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Пенсионный фонд Украины может проверять доходы пенсионеров при назначении жилищных субсидий, льгот на оплату коммунальных услуг и отдельных социальных выплат.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

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Речь идет не о проверке назначения самой пенсии. Информацию о доходах могут запрашивать, когда пенсионер претендует на дополнительную государственную поддержку.

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ПФУ может потребовать сведения о доходах и документы, которые их подтверждают. Это необходимо для оценки фактического материального положения человека и определения, имеет ли он право на конкретную субсидию, льготу или иную выплату.

Проверка может также касаться украинцев, которые находятся за границей и получают там пенсионные выплаты.

В Минсоцполитики отмечают: сам факт получения пенсии не дает автоматического права на все виды социальной помощи. При их назначении учитывается совокупное материальное положение получателя.

Пенсии в Украине — что еще нужно знать

Украинцы могут самостоятельно проверить информацию, влияющую на размер будущей пенсии через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.

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Там доступны данные о страховом стаже, электронной трудовой книжке и форме ОК-5, где можно просмотреть официальные доходы по годам.

Отдельно в Украине действует автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Он касается тех, кто после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжал работать и накопил необходимый дополнительный страховой стаж. Для такого перерасчета отдельно обращаться в ПФУ не нужно.

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