Кому из пенсионеров в октябре дополнительно выплатят 2093 грн, а кому заморозят пенсии

Кто из пенсионеров в октябре 2023 года получит 2093 грн.

Часть украинских пенсионеров в октябре получат дополнительную выплату в размере 2093 грн.

Такую выплату получат только пенсионеры, которые относятся к числу внутренне перемещенных лиц. Среди ВПЛ на социальную помощь смогут рассчитывать те пенсионеры, которые по каким-то причинам в течение нескольких месяцев не получали свою пенсию.

Обращаем внимание, что 2093 грн. пенсионеры получат не вместо пенсии, а дополнительно к пенсии. На это выделено из бюджета 1 миллиард гривен.

2093 грн – это размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность

Как сообщает пресс-служба ПФУ: "Пенсионерам среди ВПЧ, по пенсионным делам которых учитываются пенсии, невыплаченные за прошлые периоды, дополнительно выплачено по 2093,00 грн (размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность). Таков особый порядок выплаты сумм пенсий за прошедшие периоды лицам из ВПЧ определено постановлением Кабинета Министров Украины от 10.11.2021 № 1165".

Деньги начнут поступать на счета уже в октябре.

Кому из пенсионеров могут прекратить выплаты пенсии

Сейчас происходит масштабная верификация пенсионеров, часть пенсионеров может потерять свои выплаты.

Выплаты пенсий могут "заморозить" в случае:

Предоставление ложных данных.

Ошибки в личных данных.

Получение выплат с помощью фальшивых документов.

Предоставление ложных данных о стаже или размере заработной платы, которую лицо получало и на основе которой затем рассчитывается пенсия и т.п.

В случае выезда на ПМЖ за границу.

Если пенсионер не пользуется пенсионным счетом, не приходит на почтовое отделение за деньгами более 6 месяцев.

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