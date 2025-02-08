Кому из украинцев придется вернуть тысячу Зеленского: в правительстве ответили

"Тысяча Зеленского" доступна только для украинцев, которые находятся на Родине. Однако как будут взимать деньги с нарушителей, не уточняется.

С момента запуска программы "Зимняя е-Поддержка" почти 12 млн украинцев получили так называемую "тысячу Зеленского. Однако стало известно, что некоторым ее придется вернуть.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Фокус".

Шмыгаль подчеркнул, что получить деньги могут исключительно те, кто находится на территории Украины. По его словам, сначала граждане:

отмечают декларативным способом, что они находятся на территории Украины;

затем проходят проверку по реестрам, геолокации и другим программным способам.

Премьер заверил, что по результатам аудита обязательно будут установлены неправомерные получатели выплат.

"Людей, которые этим будут злоупотреблять, может быть минимальное количество. Но мы эти вещи после этого проаудируем, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать средства", – сказал Шмигаль.

Каким образом будут взимать эти деньги, он не объяснил.

Напомним, 25 октября президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "е-Поддержка" — по тысяче гривен на человека.

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