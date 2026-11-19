Некоторые граждане имеют право на 25% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг / © 24 канал

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Согласно украинскому законодательству, определенные группы граждан могут получить льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Если заявитель отвечает установленным требованиям, льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается на год.

Согласно законодательству, гражданам со статусом «дети войны» предоставляется льгота в размере 25% на оплату коммунальных услуг. К этой категории относятся лица, являвшиеся гражданами Украины и которым на дату окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) было не менее 18 лет. Льгота действует на оплату всех видов коммунальных услуг, за исключением услуги по управлению многоквартирным домом.

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Скидка 25% предоставляется исключительно гражданам со статусом «дети войны». Другие члены семьи, проживающие вместе с льготником, не имеют права на эту льготу.

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Кроме того, воспользоваться скидкой могут только те лица, чей доход ниже установленного порога для получения налоговой социальной льготы.

Размер дохода рассчитывается как среднемесячный общий доход семьи за последние шесть месяцев, разделенный на количество членов семьи.

Пенсионный фонд установит льготу на целый год, если будет подтверждение уровня дохода, не превышающего установленный лимит.

Для исчисления общего дохода принимается во внимание:

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пенсия

зарплата

денежное довольствие

стипендия

доходы от бизнеса

пособие по безработице, другие выплаты

соцпомощь (при некоторых условиях)

Как оформить льготу

Скидка назначается на основании личного обращения гражданина в органы Пенсионного фонда. Необходимо подать заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг и заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Дополнительно нужно подготовить:

копию паспорта

копию ИНН

копию трудовой книжки

справку о доходах за последние шесть месяцев

если нет дохода — справку из Налоговой службы о доходах и налогах

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Украинцы имеют право требовать перерасчет платежей за коммунальные услуги, если из-за блэкаутов или аварий тепло, горячая или холодная вода не подавались или имели ненадлежащее качество. Правила предусматривают возможность перерасчета стоимости нескольких основных коммунальных услуг. В первую очередь речь идет об отоплении, поставках горячей и холодной воды, а также водоотводе.

Потребителям рекомендуют фиксировать в письменном виде дни и часы, когда услуга не предоставлялась или ухудшалось ее качество. Кроме того, необходимо сохранять акты-претензии, подписанные представителем поставщика или соседями, копии заявлений и обращений до тех пор, пока исполнитель услуг не произведет перерасчет платежки.

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Кроме этого, владельцев разрушенных домов освободили от обязанности ежемесячно передавать показатели счетчиков, а также от затрат на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоэтажках. Все льготы будут действовать в течение всего периода, пока в доме нет возможности безопасно пользоваться газом.

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