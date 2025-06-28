Кому из украинцев придется вернуть пенсию: в Пенсионном фонде дали ответ

Пенсия

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Часть пенсионеров должна вернуть Пенсионному фонду уже полученную пенсию.

В связи с чем пенсионные выплаты потребуют обратно — объясняет Пенсионный фонд.

Основные тезисы:

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В Пенсионном фонде сообщили, что часть пенсионеров должна вернуть излишне выплаченные пенсии.

Названы причины, по которым нужно вернуть часть пенсии.

Если излишне выплаченную пенсию не вернуть добровольно, средства будут взиматься принудительно.

Кому нужно вернуть часть выплаченной пенсии

Как отмечают в Пенсионном фонде, существуют обстоятельства, влияющие на размер пенсии (например, право получать надбавки) и о которых пенсионер обязан самостоятельно сообщать Пенсионный фонд.

Речь идет о:

устройство на работу или регистрацию предпринимательской деятельности (ФЛП);

увольнение с работы или прекращение ведения предпринимательской деятельности;

устройство на работу по специальности пенсионера, которому выплачивают пенсию за выслугу лет;

изменение местности обитания;

изменение статуса (например, речь идет о статусе ветеранов войны определенных категорий);

изменение обстоятельств, позволявших назначить доплату к пенсии (например, трудоустройство пенсионера, получающего надбавку за содержание детей младше 18 лет).

О таких изменениях в течение десяти дней нужно обязательно уведомить Пенсионный фонд:

лично в сервисном центре ПФУ;

дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Как вернуть излишне выплаченную пенсию

Для возвращения излишне выплаченной пенсии следует обратиться в Пенсионный фонд. Если этого не сделать добровольно, средства будут взысканы через суд. В таком случае с пенсии будут ежемесячно вычислять до 20% выплат до полного погашения долга.

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Как сообщалось, украинцы получили индексированную пенсию. В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет 6 345 гривен.