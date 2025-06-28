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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Кому из украинцев придется вернуть пенсию: в Пенсионном фонде дали ответ

В Пенсионном фонде сообщили, что часть пенсионеров должна вернуть излишне выплаченные пенсии. Если излишне выплаченную пенсию не вернуть добровольно, средства будут взиматься принудительно.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Пенсия

Пенсия

Часть пенсионеров должна вернуть Пенсионному фонду уже полученную пенсию.

В связи с чем пенсионные выплаты потребуют обратно — объясняет Пенсионный фонд.

Основные тезисы:

  • В Пенсионном фонде сообщили, что часть пенсионеров должна вернуть излишне выплаченные пенсии.

  • Названы причины, по которым нужно вернуть часть пенсии.

  • Если излишне выплаченную пенсию не вернуть добровольно, средства будут взиматься принудительно.

Кому нужно вернуть часть выплаченной пенсии

Как отмечают в Пенсионном фонде, существуют обстоятельства, влияющие на размер пенсии (например, право получать надбавки) и о которых пенсионер обязан самостоятельно сообщать Пенсионный фонд.

Речь идет о:

  • устройство на работу или регистрацию предпринимательской деятельности (ФЛП);

  • увольнение с работы или прекращение ведения предпринимательской деятельности;

  • устройство на работу по специальности пенсионера, которому выплачивают пенсию за выслугу лет;

  • изменение местности обитания;

  • изменение статуса (например, речь идет о статусе ветеранов войны определенных категорий);

  • изменение обстоятельств, позволявших назначить доплату к пенсии (например, трудоустройство пенсионера, получающего надбавку за содержание детей младше 18 лет).

О таких изменениях в течение десяти дней нужно обязательно уведомить Пенсионный фонд:

  • лично в сервисном центре ПФУ;

  • дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Как вернуть излишне выплаченную пенсию

Для возвращения излишне выплаченной пенсии следует обратиться в Пенсионный фонд. Если этого не сделать добровольно, средства будут взысканы через суд. В таком случае с пенсии будут ежемесячно вычислять до 20% выплат до полного погашения долга.

Как сообщалось, украинцы получили индексированную пенсию. В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет 6 345 гривен.

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