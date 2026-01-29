Кому могут отключить газ: юрист назвала причины

Газ. / © УНІАН

Некоторым из украинцев могут отключить газ. Причина — не только налицо долги за коммуналку.

Об этом сообщила адвокат Ольга Брус в комментарии «Фокус».

По ее словам, с начала полномасштабной войны государство ввело некоторые гарантии для защиты бытовых потребителей. Эти гарантии имеют четкие границы и не означают полного запрета на отключение газа.

Адвокат рассказала, что правила отменили запрет на начисление штрафов, пени и процентов за долги за коммунальные услуги. Также отменены запреты на отключение услуг за неуплату. Это касается общин, не находящихся в зонах боевых действий или оккупации, при условии, что потребители предварительно сообщили о возможном отключении.

«То есть поставщики имеют право инициировать прекращение предоставления услуг бытовым потребителям, расположенным на соответствующих территориях, за задолженность по оплате, кроме объектов потребителей, которые были повреждены в результате военных (боевых) действий при условии информирования о таких случаях соответствующего исполнителя коммунальной услуги», — пояснила.

Есть несколько ситуаций, когда газопоставщик имеет право прекратить поставки газа. Наиболее распространенная причина — просроченная задолженность. Если потребитель не платит счета за газ в сроки, предусмотренные договором, поставщик имеет право инициировать отключение.

Газ также может быть отключен, если потребитель нарушает условия договора:

самовольно подключилась к газовым сетям;

вмешивается в работу счетчика;

потребляет газ без заключенного контракта.

Еще одно основание для отключения — недопуск работников оператора газовых сетей для проверки, обслуживания или снятия показателей счетчика, если потребителя предупредили заранее.

Адвокат отмечает, что перед отключением услуги поставщик должен предупредить потребителя о прекращении поставки в определенном законом порядке и сроках.

По словам Ольги Брус, законодательство не устанавливает конкретного минимального или максимального порога долга, после которого автоматически прекращается поставка газа.

«На самом деле значение имеет не размер долга, а конкретный факт просрочки оплаты, срок невыполнения обязательств, предусмотренных договором, и игнорирование письменного предупреждения поставщика о наличии долга», — рассказала юрист.

Как сообщалось, ежемесячно украинцы платят три платежки за газ: за потребленное топливо, за доставку и за техническое обслуживание сетей. Впрочем, некоторые потребители могут получить еще и четвертую — за газоснабжение.